Ava Max pubblicherà la canzone “Who’s Laughing Now“, che in italiano si traduce con “Chi sta ridendo adesso?” come prossimo singolo estratto dal suo tanto atteso album di debutto.

Inizialmente la canzone sarebbe dovuta uscire ieri (2 giugno) ma è stata posticipata per mostrare solidarietà al Blackout Tuesday.

Se la cover, che mostra la pop star in topless di fronte alle fiamme, è un’indicazione di quello che ci attende, avremo sicuramente a che fare con un banger hot. Il brano, prodotto da Cirkut e RedOne, potrebbe diventare un altro inno dance-pop sulla falsariga dei successi precedenti di Ava “Sweet But Psycho” o “Salt“.

Sarà interessante vedere se “Who’s Laughing Now” potrà suscitare l’interesse delle radio pop. L’ultimo singolo di Ava, “Kings & Queens“, ha avuto molto successo in Europa, dove ha conquistato i 30 mercati chiave del continente come Italia, Regno Unito e la Germania. La traccia non ha fatto centro negli Stati Uniti, ma il successo di un singolo simile come “Rain On Me” di Ariana Grande e Lady Gaga non farà che aiutare Kings & Queens a crescere anche negli USA.

Ecco il post di Instagram dove Ava ha presentato il suo nuovo singolo: