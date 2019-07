Un singolo a sorpresa per festeggiare simbolicamente il 182esimo giorno dell’anno, sono i Blink182 con Happy Days, una malinconica canzone in pure stile punk.

Happy Days è verosimilmente la prima traccia resa nota del prossimo album dei Blink 182, atteso per la fine di quest’anno. L’album di inediti sarà il naturale seguito di “California” del 2016, e da quello che ascoltiamo in Happy Days, sarà un altro concentrato di puro punk alla maniera dei Blink.

Per il momento non si hanno particolari dettagli riguardo all’album, ma da quanto dichiarato qualche mese fa dal batterista Travis Barker, quest’album potrebbe essere il più importante di tutta la carriera dei Blink 182.

Il significato di Happy Days

La canzone Happy Days dei Blink 182 è una dedica, un incoraggiamento a non mollare mai i propri sogni, anche di fronte alle difficoltà della vita, e di essere quindi sempre felici.

Il testo, affidato alla sola voce di Mark Hoppus, è cantato come una lunga rccomandazione ad un giovane ragazzo, perché sa sempre la musica e i testi ci danno la possibilità di trasmettere messaggi alle nuove generazioni.

Happy Days dei Blink 182 – Testo

Hey, kid, don’t quit your daydream yet

I know you feel locked out in the cold

Seems like you’re lost and alone

Hey, kid, don’t listen to your head

It only fills you with dread and with doubt

Left looking for an easy way out

I know you don’t know

Oh, no, you don’t know

I wanna feel happy days, happy days

Happy days, happy days

Walls of isolation inside of my pain

And I don’t know if I’m ready to change

I wanna feel happy days, happy days

Happy days, happy days

All of this frustration inside of my brain

And I don’t know if I’m ready to change

Some nights you call for the jaws of life

To pull you out of the crash

A forgotten ghost from your past

When enough doesn’t cut it

When you’re backed up against a wall

Is it the life that you wanted

When you could never have it all

I wanna feel happy days, happy days

Happy days, happy days

Walls of isolation inside of my pain

And I don’t know if I’m ready to change

I wanna feel happy days, happy days

Happy days, happy days

All of this frustration inside of my brain

And I don’t know if I’m ready to change

Face down in the deep end

Face down every weekend

Face down and I’m bleeding

There’s no sound when you’re leaving

We faced all of our demons

We chased all of our dreams and

Don’t know where it leads us

We don’t care at all

I wanna feel happy days, happy days

Happy days, happy days

Walls of isolation inside of my pain

And I don’t know if I’m ready to change

I wanna feel happy days, happy days

(Face down in the deep end)

Happy days, happy days

(Face down every weekend)

All of this frustration inside of my brain

And I don’t know if I’m ready to change

I wanna feel happy days

Traduzione di Happy Days

Ehi, ragazzo, non lasciare ancora il tuo sogno ad occhi aperti

So che ti senti bloccato nel gelo

Sembra che tu sia perso e solo

Ehi, ragazzo, non ascoltare la tua testa

Ti riempie solo di paure e dubbi

Lascia alla ricerca di una facile via d’uscita

So che non lo sai

Oh, no, non lo sai

Voglio sentire giorni felici, giorni felici

Giorni felici, giorni felici

Pareti di isolamento dentro il mio dolore

E non so se sono pronto a trasformarmi

Voglio sentire giorni felici, giorni felici

Giorni felici, giorni felici

Tutta questa frustrazione all’interno del mio cervello

E non so se sono pronto a trasformarmi

Alcune notti chiedi alla vita

Di tirarti fuori dall’incidente

Un fantasma dimenticato del tuo passato

Quando non hai dato il giusto taglio

Quando sei appoggiato a un muro

È la vita che volevi

Quando non potresti mai avere tutto

Voglio sentire giorni felici, giorni felici

Giorni felici, giorni felici

Pareti di isolamento dentro il mio dolore

E non so se sono pronto a trasformare

Voglio sentire giorni felici, giorni felici

Giorni felici, giorni felici

Tutta questa frustrazione all’interno del mio cervello

E non so se sono pronto a trasformare

A faccia in giù nella parte profonda

Faccia a faccia in giù ogni fine settimana

Faccia a faccia in giù e sto sanguinando

Non c’è suono quando parti

Abbiamo affrontato tutti i nostri demoni

Abbiamo inseguito tutti i nostri sogni e

Non so dove ci conduce

Non ci interessa affatto

Voglio sentire giorni felici, giorni felici

Giorni felici, giorni felici

Pareti di isolamento dentro il mio dolore

E non so se sono pronto a cambiare

Voglio sentire giorni felici, giorni felici

(A faccia in giù nella parte profonda)

Giorni felici, giorni felici

(Faccia a faccia in giù ogni fine settimana)

Tutta questa frustrazione all’interno del mio cervello

E non so se sono pronto a cambiare

Voglio sentire giorni felici