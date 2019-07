“Mother’s Daughter” è uno dei sei brani contenuti in “SHE IS COMING”, il primo dei tre set di EP che la cantante ha dichiarato di voler pubblicare. Il video ufficiale è un manifesto a favore delle donne e della comunità LGBTQ.

Miley Cyrus sa come diffondere un messaggio e non importa quanto dovrà alzare l’asticella della provocazione per farlo.

L’inno del singolo “Mother’s Daughter” è “don’t f*** with my freedom” ossia “non si scherza con la mia libertà” in riferimento alle oppressioni e ai giudizi sociali di cui -in modo particolare- le donne, le persone di colore e la comunità LGBTQ sono vittime.

Interamente coperta da una tuta di lattice la Cyrus apre il video muovendosi seguendo il ritmo della canzone finchè una scritta irrompe sullo schermo: “you are f** beautiful” seguita dall’immagine di Angelina Duplisea, modella plus-size, per sottolineare che a dispetto di quello che la società ci vuole spesso imporre ogni tipologia di corpo può essere bellissimo.

Ma i messaggi continuano e “Virginity is a social costruct” (La verginità è un contratto sociale), “Feminist AF” (Femminista da morire), “Not an object” (Non un oggetto) sono solo alcuni di questi.

Miley si è voluta affiancare ad alcuni noti attivisti sociali e modelli che allo stesso tempo mostrano la bellezza della diversità.

Insieme a lei nel video compare anche Aaron Philip che ha dichiarato che “come ragazza di colore su una sedia a rotelle che è anche trans voglio solo avere una buona vita e fare del bene in qualsiasi cosa io impieghi i miei sforzi, indipendentemente da cosa potrebbe significare di fronte all’oppressione”.

“Provo a vivere nella maniera più autentica possibile e voglio creare uno spazio dove tutti possano fare lo stesso. Non voglio che le persone vivano nella paura a causa di come decidono di identificarsi ed esprimere se stessi al mondo” continua Casil McArthur, altro protagonista del video.

Tra le apparizioni anche quella della madre di Miley, Tish, che appare al fianco della figlia su un divano mentre sorseggia una tazza di tè.

“My mama always told me that I’d make it, so I made it” (Mia mamma mi ha sempre detto che l’avrei fatto, quindi l’ho fatto) è quello che ripete la cantante trovando appoggio nella figura materna.

Miley Cyrus e sua madre Tish Cyrus nel video di Mother’s Daughter

Sul finale Miley si presenta come l’eroina dei nostri tempi, con tanto di armatura in sella a un cavallo mentre alza in aria la spada in modo valoroso.

La cantante è da sempre promotrice della lotta per l’uguaglianza e non si risparmia a scendere in campo in prima persona ogni qual volta ne è necessario.

“Music makes Movements! We got the power!” (La musica crea Movimenti! Noi abbiamo il potere!) è con questa affermazione che annuncia con un post l’uscita del video.

Come non essere d’accordo.