Anna Tatangelo sorprende tutti con una canzone molto urban dal titolo Guapo, realizzata in collaborazione con il rapper napoletano Geolier che ha anche scritto il testo insieme a Martina May. La canzone prodotta da Dat Boi Dee è stata mixata da Mixer T e il risultato è un insieme esplosivo che apre una porta nuova per la Tatangelo e una nuova strada musicale per la sua carriera.

La grande trasformazione di Anna Tatangelo, già iniziata con l’incontro con Achille Lauro, sta quindi continuando. La cantante dimostra di non aver paura di mettersi in gioco né di voler provare nuove e inesplorate strade per la sua carriera.

Il significato del testo di Guapo di Anna Tatangelo e Geolier

Il testo di Guapo si divide tra strofe in napoletano, e strofe in italiano. La traduzione del napoletano la puoi leggere nella parte bassa dell’articolo, potrà aiutarti a capire ancora di più il significato del testo.

La canzone è scritta ed eseguita come una vera e propria battaglia di ruoli, tra un lui e una lei che si sfidano, si amano e si odiano, e si fanno battaglia a suon di rime e parole più o meno dure. A vincere questa guerra è però indubbiamente lei, Anna Tatangelo, che canta al suo avversraio di bastare a se stessa e che lui non è al livello del suo amore.

Una regina indiscussa dell’urban, questo il risultato di questo pezzo e del significato lasciato al testo che porta Anna Tatangelo verso nuovi e grandi traguardi, come artista e come donna. Una vera e propria Queen partenopea!

Testo di Guapo

M’hann it nun tien a cap appost

P’ciò m’chiamm sul e notte

Rincell a casa ca nun tuorn

‘O ssaje che a casa mj nun s’ròrme

Guapo

Scusami se non ti richiamo

Mi dici ti amo e non è il caso

Non sei a livello baby è claro

Ye ye ye ye ye

Facc sul qualc pass

Cu na tipa china e strass

Tras pure senza pass, yee

Rint a cap c t pass

Allor over si pazz, yee

Mami si bell ma ‘e vote ‘o ssaj buon ca cap t schif

(br, br)

‘O ssaj song nate ca tut nu m’agg maj mis ‘a cammise

(br, br)

Pensa a te

Che a me non manca niente di quello che hai

Mi basto da sola, no non è un clichè

Una come me non l’hai vista mai

Vista mai

M’hann it nun tien a cap appost

P’ciò m’chiamm sul e notte

Rincell a casa ca nun tuorn

‘O ssaj che a casa mj nun s’ròrme

Ye, Ye, Ehi

A cas teng tutt cos ma l’unica cos ca nu teng è o Wi-Fi

Pcchè s sapp ca e cos chiu bell ca putimm fa s fann offline

Je sto vulann ngopp na Yamaha

Tu stai luann natu Yamamay

Scus si ric mett a cap appost ma in fondo o sapimm nu succer maj, ye

Se pensi di conoscermi baby sei fuori strada

Non voglio diamanti viaggi ne borse di prada

Se mi incontri in giro sono sul mio fuoristrada

Tu non mi guardare in faccia figlio di, ye

Nu m ricr pcchè vien cu me

Te ne fuj ra me oppur cu me

Lievt ‘e tacc ca nun so p te

Vattenn a casa ca nun simm p te

Si capitat co hijo de puta

Aggir e pensier co ‘o ghiacc e ‘a sambuca

Fumm n’appoc ca arropp s ver si song nu scem

Oppur nu hijo de puta

M’hann it nun tien a cap appost

P’ciò m’chiamm sul e notte

Rincell a casa ca nun tuorn

‘O ssaj che a casa mj nun s’ròrme

Traduzione di Guapo di Anna Tatangelo e Geolier

Mi hanno detto che non hai la testa a posto

Perciò mi chiami solo di notte

Diglielo che a casa non torni

Lo sai che a casa mia non si dorme

Bello

Scusami se non ti richiamo

Mi dici ti amo e non è il caso

Non sei a livello baby è chiaro

Faccio solo qualche passo

Con una tipa piena di strass

Entro pure senza il pass

Per la testa cosa ti passa?

Allora è vero che sei matta

Mami sei bella ma a volte sai bene che la testa fa schifo

Lo sai sono nato con la tuta, non ho mai messo la camicia

Pensa a te

Che a me non manca niente di quello che hai

Mi basto da sola e no, non è un cliché

Una come me tu non l’hai vista mai

Vista mai

Mi hanno detto che non hai la testa a posto

Perciò mi chiami solo di notte

Diglielo che a casa non torni

Lo sai che a casa mia non si dorme

Ha casa ho tutte ma l’unica cosa che non ho è il Wi-Fi

Perché si sa che le cose più belle che possiamo fare si fanno offline

Io sto volando sopra una Yamaha

Tu stai togliendo un altro Yamamay

Scusa se dico di mettere la testa a posto ma in fondo lo sappiamo che non succede mai

Se pensi di conoscermi, baby, sei fuori strada

Non voglio diamanti viaggi né borse di Prada

Se mi incontri in giro e sono sul mio fuoristrada

Tu non mi guardare in faccia figlio di…

Non mi dire perché, vieni con me

Scappi da me oppure con me

Levati i tacchi che non sono adatti a te

Torna a casa che non siamo per te

Sei capitata con un figlio di putt…

Aggiri i pensieri col ghiaccio e il sambuca

Fumane un poco che dopo si vede se sono uno scemo

O un figlio di putt…

Mi hanno detto che non hai la testa a posto

Perciò mi chiami solo di notte

Diglielo che a casa non torni

Lo sai che a casa mia non si dorme