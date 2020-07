Le Blackpink sono tornate con il nuovo singolo “How You Like That”, un anno dopo il rilascio dell’EP “Kill This Love” che le aveva fatte conoscere a livello internazionale. Una sola settimana è passata dalla sua uscita e il gruppo K-Pop ha già avuto modo di battere numerosi record.

Il video ufficiale del brano detiene il record per il numero di “spettatori” registrati durante la sua premiere su Youtube, superando il milione e mezzo di persone. Lisa, Jennie, Jisoo e Rose hanno poi sfilato la corona di video più visto nelle prime 24 ore ai colleghi dei BTS, “How You Like That” ha infatti registrato più di 83 milioni di visualizzazioni in un solo giorno. Nessun video, né tantomeno video musicale, aveva mai raggiunto sulla piattaforma questo traguardo. Ad oggi, sette giorni dopo la sua uscita, ne vanta più di 200 milioni.

Ma non è finita qui. Le Blackpink sono attualmente il gruppo femminile più seguito su Spotify e con più iscritti al proprio canale Youtube.

Blackpink, il gruppo dei record

Numeri straordinari, se si pensa poi che le quattro cantanti non hanno ancora pubblicato un vero e proprio album per il quale pero’ il pubblico non dovrà attendere ancora molto. È stato annunciato infatti che con molte probabilità il disco uscirà a Settembre e sarà composto da una decina di brani, compreso il singolo “How You Like That”.

Nel frattempo hanno avuto modo di collaborare anche al nuovo progetto discografico di Lady Gaga “Chromatica”, prendendo parte al brano “Sour Candy”. “Ero così eccitata nel sentirle interpretare la canzone in coreano e la loro parte è davvero creativa e divertente. Sono rimasta impressionata dalle loro voci” ha detto l’artista.

Un periodo davvero ricco per loro, che nel frattempo si stanno dedicando anche a progetti da soliste nella musica e nella moda. Inarrestabili queste Blackpink!