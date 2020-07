“Non dirò il tuo nome” è il nuovo singolo di Gianluca Grignani, che farà parte della trilogia di album presto in uscita.

La prima parte della trilogia “Verde Smeraldo” continua a prendere forma e Gianluca Grignani ha pubblicato oggi il nuovo singolo “Non dirò il tuo nome” tratto dalla prima parte, in uscita entro la fine dell’anno.

Un ballata rock che continua a cavalcare anche il genere blues. Scritto di getto, così ha dichiarato il cantante, ispirato da un vecchio amore ormai finito ma che al pubblico non è del tutto nuovo. L’amore che ha portato Grignani alla scrittura di questo brano è lo stesso che diede vita a “La mia storia tra le dita”, celebre brano del cantautore.

“Ho riscritto La Mia Storia Tra Le Dita 25 anni dopo!” ha dichiarato scherzosamente, “Oggi come allora non ho inserito nel testo il nome della donna a cui è dedicata, da questo nasce anche il titolo” ha poi continuato.

“Non dirò il tuo nome” è un omaggio, ricco di malinconia, a un rapporto ormai terminato da tempo ma che porta con sé numerosi ricordi.

“Ti ricordi il mare era immobile

Eppure a noi due ci faceva muovere

Ti ricordi Hendrix e la sua chitarra

Mentre io disegnavo note per te sulla sabbia” Estratto dal testo

Copertina di Non dirò il tuo nome di Gianluca Grignani

Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, arriva dopo la pubblicazione di “Tu che ne sai di me” e “Dimmi cos’hai”, che andranno a comporre il primo capitolo della trilogia di album che Grignani ha intenzione di pubblicare. Nel frattempo sono stati rinviati alcuni concerti che si sarebbero dovuti tenere in primavera e che sono stati riconfermati per il 2021. Potete trovare tutte le informazioni sulle date e la vendita dei biglietti su Ticketone.

Come sempre pero’, fateci sapere anche cosa ne pensate del nuovo singolo lasciandoci un commento a riguardo!

Testo di Non dirò il tuo nome di Gianluca Grignani

Vedrai lo sai che io ricomincerà

Sarà però da dove solo io so tutto l’inizio

No non dirò il tuo nome, so che non ti va

Poi penso ai tuoi occhi e vedo una città

Inseguivo il mio sogno tutto qua

E da adesso ho bisogno anche io

Della tua dolcezza, come si fa

Lo so che c’è

Con chi ridi e vivi oggi la tua realtà

Ma esiste in me

Un ragazzo che ancora crede che

No non dirò il tuo nome, so che non ti va

Poi penso ai tuoi occhi e vedo una città

Tu inseguivi i miei passi mio Dio

E io chissà

Per un attimo è vero ci ho creduto ma

Ti ricordi il mare era immobile

E pure a noi due ci faceva muovere

Ti ricordi Hendrix e la sua chitarra?

Mentre io disegnavo note per te sulla sabbia

No non dirò il tuo nome, so che non ti va baby

Ma di stare insieme quante erano le probabilità

Tu inseguivi i miei sguardi ed io, io chissà

Per un attimo giuro ci ho creduto ma

Mi manchi ora più di allora

Mi manchi ancora l’ho detto mai si

Vorrei dirti com’è che sto

Ma prima tu come stai, tu come stai