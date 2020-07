Jason Derulo sta facendo festa dato che di recente ha pubblicato il suo più grande successo dal 2017, quando rilasciò “Swalla“.

Il nuovo singolo si intitola “Savage Love“, e vanta un campione audio del produttore neozelandese Jawsh 685. Il campione è quello della traccia “Laxed – Siren Beat”.

Dopo che la versione originale è esplosa su TikTok, l’hitmaker di “Whatcha Say” ha visto il potenziale della canzone e si è lanciato nel progetto. Si è rivelata una decisione molto saggia. La canzone è attualmente la seconda più trasmessa su Spotify in tutto il mondo e sta volando su Billboard Hot 100. Jason ora spera di avere lo stesso successo anche con “Coño“.

Il bop, che Puri, Jhorrmountain e Adje hanno pubblicato nel 2017, è anch’esso un tormentone su TikTok. Con l’aggiunta della voce di Jason, potrebbe diventare un altro successo crossover.

Sicuramente il testo non arriva da Oxford, ma il ritmo è abbastanza contagioso e Jason potrebbe aver avuto ragione pure stavolta.

E tu la pensi allo stesso modo?

Il testo di Coño

[Intro: Jason Derulo & Jhorrmountain]

Jason Derulo

Puri on the beat

Puri, puri on the

Coño

[Ritornello: Jason Derulo]

Right, left, drip, splash

[Verso 1: Jason Derulo]

Come take a lick ‘pon the lolli, ya

Would that ass fit in the ‘Rari? Nah

Let me take a bite on that nunny, ya

Know what I heard?

[Pre-Ritornello: Jason Derulo]

You got that bomb, bomb, bomb, bomb, you

Bomb, bomb, bomb, bomb, you

Bomb, bomb, bomb, bomb, you

[Ritornello: Jason Derulo & Adje]

Right, left, drip, coño

Coño

Zet ‘t in d’r coño, got me sayin’ coño

Right, left, drip, coño

Coño (Coño), coño (Coño)

Coño, zet ‘t in d’r coño, coño

Coño (Coño), coño (Coño)

Got me sayin’ (Coño)

Right, left, drip, splash

[Verso 2: Jason Derulo]

Drink it off your body, girl

Tequila sex and lime (Tequila)

I know you like to party, girl

So I’m not wastin’ time, oh

Baby, give me lip, yeah, yeah (Yeah, yeah)

Serve me for the tip, yeah, yeah (Yeah, yeah)

Heard you like to kiss, yeah, yeah (Yeah, yeah)

You know what I heard?

[Pre-Ritornello: Jason Derulo]

You got that bomb, bomb, bomb, bomb, you

Bomb, bum, bomb, bomb, you (Baby)

Bomb, bomb, bomb, bomb, you

[Ritornello: Jason Derulo & Adje]

Right, left, drip, coño

Coño

Zet ‘t in d’r coño, got me sayin’ coño

Right, left, drip, coño

Coño (Coño), coño (Coño)

Coño, (Damn girl) zet ‘t in d’r coño, coño

Coño (Coño), coño (Coño)

Got me sayin’ (Coño)

Right, left, drip, splash

[Conclusione: Jason Deulo]

Bring that bitch back

Coño

Damn girl

(Coño) Coño