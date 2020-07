(Quasi) nessuno credeva potesse essere possibile, eppure è successo: complice forse la serie che parla di un argomento a dir poco diabolico, e allora come scusa si può dire che sia stato il diavolo in persona a permettere che accadesse. La serie TV prodotta da Netflix (almeno nelle sue ultime due stagioni) “Lucifer” è stata rinnovata ufficialmente ad una sesta – e a quanto pare ultima – stagione, anche quando era stato ormai annunciato che la stagione conclusiva sarebbe stata la quinta, in arrivo sulla famosa piattaforma streaming dal prossimo 21 agosto.

Ci scherzano sopra quelli di Netflix Italia, consapevoli di aver annunciato lo scorso anno che la quinta sarebbe stata l’ultima stagione, tra l’altro brutalmente cancellata solo dopo le prime tre stagioni. Ci aveva pensato proprio il colosso di straming a salvarla, promettendo una quarta stagione, poi una quinta, prevista come conclusiva. Evidentemente il grande amore dei fan per questa serie ha avuto di nuovo la meglio, esortando i produttori a rinnovarla nuovamente.

Qui sotto possiamo ammirare un riassuntone dei momenti più sexy di Lucifer, spaziati dalla prima alla quarta stagione.

Ma cosa rende questo prodotto così speciale? Perché dovreste guardarlo?

Lucifer: la trama

Uno dei motivi per cui molto probabilmente Lucifer (interpretato dall’amatissimo dai fan Tom Ellis) è tanto amato è per la trama che di per sé risulta molto lineare: nessun piano intricato o passaggio impossibili da ricordarsi alla Dark. Come possiamo immaginare già dal titolo il protagonista assoluto della serie è Lucifer Morningstar, che sulle prime può apparirvi come nome d’arte; in realtà a questo nome risponde niente poco di meno che il Diavolo in persona, venuto sulla Terra nella prima stagione per divertirsi e non sottostare più al volere del Padre – volutamente con la P maiuscola perchè stiamo parlando di Dio – che lo vuole a capo degli Inferi.

So cosa state pensando: questa serie grida blasfemia da tutti i pori, ma forse è proprio questo uno dei suoi punti di forza. In realtà i temi della religione – per quanto possibile – non vengono nemmeno trattati: una volta arrivato sulla Terra, Lucifer diventa gestore di un locale notturno di nome “Lux”, che diventa sinonimo di divertimento e per la città di Los Angeles, accompagnato dall’inseparabile e pericolosa sua alleata Mazikeen (Lesley-Ann Brandt). Ben presto il night club diviene famoso proprio per i favori che il proprietario è solito dare a chiunque gli chieda qualcosa, naturalmente con l’obbligo di promettere sempre qualcosa in cambio.

Lucifer (Tom Ellis) in compagnia del fratello Amenadiel (D. B. Woodside)

Il tutto comincia quando una sera Lucifer perde una grande amica in un incidente stradale, che purtroppo ha tutta l’aria di essere stato architettato. Durante le indagini, verrà a contatto con la giovane detective Chloe Decker (Lauren German), donna di sani principi e molto determinata, che inizialmente non riesce proprio a mandare giù la compagnia del nostro diavolo preferito.

Tra Chloe e Lucifer si instaurerà un rapporto particolare: lui, intrigato da lei fin dall’inizio non fa altro che cercare metodi per poterle stare vicino; d’altra parte lei inizialmente non riesce neanche a vederlo in fotografia. Lucifer diventerà però (grazie alla sua capacità di estorcere informazioni) consulente della polizia di Los Angeles e Chloe sarà per questo motivo costretta a lavorare con lui. Con il tempo i due diventano inseparabili, ma Lucifer scoprirà anche qualcosa di incredibile e inaspettato: quando le sta vicino perde i suoi poteri e diventa inspiegabilmente mortale…

Perchè dovreste cominciare questa serie TV?

Lucifer è stata la serie più vista in streaming del 2019: se già non fate parte – come me – delle persone che l’hanno recuperata tutta d’un fiato, dovreste assolutamente vederla al più presto! Avete tempo fino al 21 di Agosto con l’arrivo della quinta stagione per vedere gli episodi su Netflix.

Ci sono davvero un milione di motivi per cui dovreste guardare Lucifer: il primo è Tom Ellis. Il carismatico attore britannico riesce a calarsi perfettamente in un ruolo per anni visto come qualcosa di assolutamente intoccabile, quello del Diavolo in persona, che lui rende elettrizzante, sexy, sempre con la battuta pronta e infine, inevitabilmente umano. Non passa naturalmente inosservato anche il resto del cast, formato da una rosa di attori estremamente interessante e che viene da altri successi (la German l’abbiamo già vista in Chicago Fire, Kevin Alejandro, che in Lucifer interpreta il Detective Daniel Espinoza, arriva dalla serie HBO True Blood; con piccole parti abbiamo invece visto Woodside in Lie To Me, Suits e Buffy – L’Ammazzavampiri).

Se siete appassionati di serie TV leggere che lasciano il giusto spazio a intrighi, piccoli gialli da risolvere e naturalmente sentimenti, Lucifer è il prodotto perfetto che fa per voi. Non potrete fare a meno di innamorarvi di Lucifer e Chloe, che all’inizio si respingono a vicenda così testardamente e finiscono per provare un sentimento fortissimo l’uno per l’altra, di fatto aprendo tantissimi interrogativi. Chloe scoprirà mai la vera identità di Lucifer? E perchè Lucifer quando è con lei diventa mortale?

Qui, a vostro rischio e pericolo, trovate i loro momenti più belli. Naturalmente non cliccate se non volete spoiler!

Invece qui trovate succose anticipazioni sulla quinta stagione.

Non fate l’errore di pensare che Lucifer sia però un prodotto frivolo: a tratti sa essere molto riflessivo e profondo, riuscendo a scavare nell’intimità di un personaggio che per antonomasia è definito come l’incarnazione del male, che però di fronte a certi momenti diventa inevitabilmente vulnerabile.

Allora, darete una possibilità a Lucifer? Lo avete già cominciato in previsione dell’arrivo della stagione 5? Fatemi sapere nei commenti!