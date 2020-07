Anche per la serie tv Scrubs ci sono stati episodi cancellati da alcune piattaforme di streaming, episodi additati per essere portatori di contenuti razzisti. A far sentire la propria voce è lo sceneggiatore della serie, che si offre di rieditarli e quindi di ridar loro nuova vita.

In questo periodo di grandi sommovimenti sociali contro il razzismo, la settima arte è spesso sotto accusa, come è già successo per la rimozione del film Via Col Vento da un’altra piattaforma. Sicuramente le motivazioni sono importanti, e siamo in un momento storico in cui tutti devono svolgere una parte fondamentale per l’abbattimento delle disuguaglianze dovute al razzismo, ma fino a che punto è utile rimaneggiare vecchi film e sceneggiati?

Per quanto riguarda Scrubs, il primo a sentirsi nel torto è proprio lo showrunner Bill Lawrence, che ha voluto chiarire il suo pensiero.

Gli episodi di Scrubs cancellati veranno rieditati

Lo showrunner di Scrubs non ha perso tempo e ha preso su di sé tutta la responsabilità dell’accaduto, e con questa dichiarazione ha voluto comunicare che gli episodi incriminati verranno rieditati e restituiti alla serie tv:

La responsabilità di tutta questa situazione è solo mia. Non appena la situazione si sarà calmata e la pandemia sarà terminata, provvederò sicuramente a sistemare le cose. Apporterò agli episodi le dovute modifiche e saranno ricaricati. Questo è il mio show e ne sono molto orgoglioso. Quei piccoli errori mi fanno però sentire come se fossi uno stupido… Bill Lawrence

A chi si lamenta dell’accaduto, e trova la cancellazione degli episodi una cosa sbagliata, Lawrence spiega il suo punto di vista:

Pare che secondo molti i social stiano rovinando la settima arte, io penso invece che si tratti di un momento di svolta. Quando ho iniziato a scrivere, nove sceneggiatori su dieci erano bianchi e, negli ultimi anni le cose non sono cambiate. È giunto il momento per i neri di avere tutto ciò che meritano! Bill Lawrence

Restiamo quindi in attesa di questo ri-editing per le puntate di Scrubs cancellate!

