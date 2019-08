Ariana Grande ha raggiunto più obbiettivi negli scorsi dodici mesi di quanto alcune persone faranno mai in tutta la loro vita. La principessa dalla coda di cavallo ha fatto uscire ieri, 2 agosto 2019, il video di “Boyfriend“, nuova hit in collaborazione con i Social House.

Ariana è stata impegnata nell’ultimo periodo con il suo tour di grande successo, e per due volte è riuscita ad arrivare prima nelle classifiche Billboard 200 e Hot 100. E’ stata inoltre nominata dieci volta ai VMA.

E non ha alcuna intenzione di fermarsi.

“Boyfriend“, hit dal ritmo piacevole e ode ai romanzi moderni, arriva dopo il grandissimo successo delle sue canzoni “Thank u, next” e “7 rings“, ma potrebbe benissimo superarle.

Significato di “Boyfriend” di Ariana Grande e Social House

Nella track Ari, Mikey Foster e Charles Scootie Anderson discutono i sentimenti complessi e contrastanti di una relazione casuale. Sostanzialmente, vogliono evitare ogni tipo di etichetta.

Tuttavia, vorrebbero anche che il partner desse loro l’attenzione che meritano! “I don’t want to be too much, but I don’t want to miss your touch. And you don’t seem to give a fuck” (Non voglio chiedere troppo, ma non voglio sentire la mancanza del tuo tocco. Non sembra che però te ne importi), la diva ammette nelle note di apertura.

E chiunque potrebbe essere d’accordo con lei!

Il video è stato diretto da Hannah Lux Davis: sembra proprio che Ari e Mikey facciano di tutto per rendere geloso il partner durante la festa.

Ariana ha inoltre spiegato che cosa ha inspirato questa sua canzone in un tweet:

Le persone vogliono provare amore ma allo stesso tempo non vorrebbero definire la loro relazione. Hanno problemi a fidarsi in maniera incondizionata dell’altra persona, o comunque a innamorarsi perdutamente, anche se lo vorrebbero.

“Boyfriend”, la nuova hit di Ariana Grande e Social House!

E’ un tema molto bello da portare in vita in una canzone. Brava Ariana! E a voi piace questa nuova hit? E’ destinata a essere un grande successo? Fatemi sapere nei commenti!

Qui sotto trovate testo e traduzione di “Boyfriend” di Ariana Grande e Social House, mentre all’inizio il video ufficiale!

Testo di “Boyfriend” di Ariana Grande e Social House

I’m a motherfuckin’ train wreck

I don’t wanna be too much

But I don’t wanna miss your touch

And you don’t seem to give a fuck

I don’t wanna keep you waiting

But I do just what I have to do

And I might not be the one for you

But you ain’t about to have no boo

‘Cause I know we be so complicated

But we be so smitten, it’s crazy

I can’t have what I want, but neither can you

You ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)

But you don’t want me to see nobody else

And I don’t want you to see nobody

But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)

But you don’t want me to touch nobody else

Baby, we ain’t gotta tell nobody

Even though you ain’t mine, I promise the way we fight

Make me honestly feel like we just in love

‘Cause, baby, when push comes to shove

Damn, baby, I’m a train wreck, too

I lose my mind when it comes to you

I take time with the ones I choose

And I don’t want to smile if it ain’t from you, yeah

I know we be so complicated

Lovin’ you sometimes drive me crazy

‘Cause I can’t have what I want and neither can you

You ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)

But you don’t want me to see nobody else

And I don’t want you to see nobody

But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)

But you don’t want me to touch nobody else

Baby, we ain’t gotta tell nobody

I wanna kiss you (Yeah), don’t wanna miss you (Yeah)

But I can’t be with you ‘cause I got issues

Yeah, on the surface, seem like it’s easy

Careful with words, but it’s still hard to read me

Stress high when the trust low (Mmm)

Bad vibes, where’d the fun go? (Oh)

Try to open up and love more (Love more)

Try to open up and love more

If you were my boyfriend

And you were my girlfriend

I probably wouldn’t see nobody else

But I can’t guarantee that by myself

You ain’t my boyfriend (Boyfriend, you ain’t my boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, I ain’t your girlfriend)

But you don’t want me to see nobody else (Nobody)

And I don’t want you to see nobody

But you ain’t my boyfriend (Boyfriend, you know you ain’t my boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, yeah, mmm)

But you don’t want me to touch nobody else (Nobody)

Baby, we ain’t gotta tell nobody (Oh yeah)

You ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)

But you don’t want me to see nobody else

And I don’t want you to see nobody

But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, yeah)

But you don’t want me to touch nobody else (Nobody)

Baby, we ain’t gotta tell nobody

Traduzione di “Boyfriend” di Ariana Grande e Social House

Sono un fottuto disastro

non voglio essere troppo

ma non voglio perdermi il tuo tocco

e a te non sembra importare

non coglio farti aspettare

ma faccio ciò che devo fare

e potrei non essere quella giusta per te

ma tu stai per non avere nessuna ragazza

Perchè so che saremmo così complicati

ma saremmo così innamorati, è folle

io non posso avere cosa voglio, ma neanche tu

Tu non sei il mio ragazzo (ragazzo)

e io non sono la tua ragazza (ragazza)

ma tu non vuoi che io esca con nessun altro

e io non voglio che tu esca con nessun altro

ma tu non sei il mio ragazzo (ragazzo)

e io non sono la tua ragazza (ragazza)

ma tu non vuoi che tocchi nessun altro

baby, non lo diremo a nessuno

Anche se non sei mia

giuro il modo in cui litighiamo

mi fa sinceramente sentire come se fossimo proprio innamorati

perchè baby, quando siamo messi alle strette

dannazione baby, sono un disastro anche io

perdo la testa quando si tratta di te

prendo il mio tempo con quelli che scelgo

e non voglio sorridere se non per te, si

Lo so che saremmo così complicati

amarti a volte mi fa impazzire

perchè non posso avere ciò che voglio

e neanche tu

Tu non sei il mio ragazzo (ragazzo)

e io non sono la tua ragazza (ragazza)

ma tu non vuoi che io esca con nessun altro

e io non voglio che tu esca con nessun altro

ma tu non sei il mio ragazzo (ragazzo)

e io non sono la tua ragazza (ragazza)

ma tu non vuoi che tocchi nessun altro

baby, non lo diremo a nessuno

Voglio baciarti, (si)

non voglio sentire la tua mancanza (si)

ma non posso stare con te perchè ho dei problemi

si, all’apparenza sembra facile

attento con le parole, ma è ancora difficile capirmi

lo stress è alto quando la fiducia è bassa

brutte sensazioni, dov’è finito il divertimento?

Provo ad aprirmi ed amare di più (amare di più)

provo ad aprirmi ed amare di più

Se tu fossi il mio ragazzo

e tu fossi la mia ragazza

probabilmente non uscirei con nessun altro

ma non posso garantirtelo personalmente

Tu non sei il mio ragazzo (ragazzo, non sei il mio ragazzo)

e io non sono la tua ragazza (ragazza, non sono la tua ragazza)

ma tu non vuoi che io esca con nessun altro (nessuno)

e io non voglio che tu esca con nessun altro

ma tu non sei il mio ragazzo (ragazzo, non sei il mio ragazzo)

e io non sono la tua ragazza (ragazza, non sono la tua ragazza)

ma tu non vuoi che tocchi nessun altro (nessuno)

baby, non lo diremo a nessuno (oh si)

Tu non sei il mio ragazzo (ragazzo)

e io non sono la tua ragazza (ragazza)

ma tu non vuoi che io esca con nessun altro (nessuno)

e io non voglio che tu esca con nessun altro

ma tu non sei il mio ragazzo (ragazzo

e io non sono la tua ragazza (ragazza)

ma tu non vuoi che tocchi nessun altro (nessuno)

baby, non lo diremo a nessuno