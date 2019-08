E’ uscito il primo trailer del war movie “1917“, diretto dalla stessa mente dietro la cinepresa già in “Skyfall“, Sam Mendes. Nei due minuti di anteprima, si possono già vedere due grandi volti del cinema internazionale: Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, Sherlock) e Colin Firth (Il discorso del Re, L’importanza di chiamarsi Ernest).

Come possiamo intuire dal significativo titolo, il film sarà ambientato durante la prima guerra mondiale, e seguirà la storia di due soldati britannici ai quali è dato un importante e pericoloso compito: quello di recarsi nel territorio nemico e consegnare un messaggio che può salvare moltissime vite, tra cui quella del fratello di uno dei protagonisti.

I giovani soldati, Schofield and Blake, sono interpretati da George MacKay (Captain Fantastic) e Dean-Charles Chapman (Game of Thrones). Nel film appariranno anche Benedict Cumberbatch, Richard Madden, Mark Strong, Colin Firth, ed Andrew Scott.

Mendes ha scritto il copione per 1917 a fianco di Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful). Insieme a lui, Roger Deakings sarà il direttore della fotografia, Lee Smith (Dunkirk) sarà il montatore mentre Jacqueline Durran (L’Ora più buia) la costumista.

Benedict Cumberbatch in una scena del trailer del War Movie “1917”

1917 uscirà in alcune sale americane preselezionate il 25 dicembre, ma la data di uscita è fissata per il 10 gennaio. Purtroppo è ancora ignota, invece, la sua data di release italiana. In attesa, potete vedere il trailer qui in alto!

Considerati i membri di un vero e proprio cast stellare e quel poco che possiamo vedere dal trailer, possiamo essere certi che 1917 sarà un grande protagonista della prossima stagione degli Oscar.

Emozionati per questo film? Fatemi sapere nei commenti?