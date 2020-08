Purtroppo per il Box Office Italia calano leggermente gli incassi di questo settimo weekend dopo la riapertura. Un momento particolarmente difficile per le sale cinematografiche, che dopo la chiusura forzata del lockdown stentano a rimettersi in carreggiata. Ancora tanti i cinema che restano chiusi, mentre le arene estive, che nelle scorse settimane avevano registrato discreti incassi, calano a loro volta, complice anche il periodo di ferie.

In quest’ultimo weekend, ritroviamo una top ten di film già in catalogo da qualche settimana, con Gli Anni più Belli di Gabriele Muccino che si tiene in testa alla classifica con un incasso di 19.848 euro per un totale di 5.549.460 euro.

La classifica del Box Office del 3 agosto 2020

Anche questa settimana, come nella scorsa, il primo posto del Box Office è occupato da Gli Anni più Belli, seguiti al secondo gradino de podio da Cena con Delitto di Rian Johnson che ha incassato 11.214 euro.

Terzo e quarto posto sono occupati invece da La Dea Fortuna di Ferzan Özpetek che incassa 10.062 euro e da Favolacce di Damiano e Fabio D’Innocenzo che incassano 9.994 euro in questo fine settimana.

Il quinto posto è invece occupato dal film Parasite di Bong Joon-ho che resiste di settimana in settimana nella top ten, arrivando ad incassare in questo weekend 9.752 euro.

Sesto e settimo posto della classifica spettano invece a JoJo Rabbit di Taika Waititi e I Miserabili di Ladj Ly che incassano rispettivamente 7.336 euro il primo, e 6.524 euro il secondo. A seguire, in ottava posizione, il film Joker di Todd Phillips e con protagonista Joaquin Phoenix, che incassa 6.373 euro in questo weekend (e in totale dalla sua uscita 29.623.727)

Il film francese Una Intima Convinzione si aggiudica invece il nono posto con 5.704 euro di incassi, seguito a poca distanza da Piccole Donne di Greta Gerwing che ha incassato 5.686 euro in quest’ultimo weekend.

Se anche tu sei stato al cinema in questi giorni, facci sapere cos’hai visto lasciando un commento qui sotto.