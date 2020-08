Spesso si fa l’errore di considerare i prodotti italiani con meno attenzione: questo perché siamo circondati giornalmente da moltissimi prodotti, molti di loro di grande qualità, e questo sicuramente per un mercato delle Serie TV come quello italiano non è un bene. Ma negli ultimi anni anche noi ci siamo distinti particolarmente per aver creato prodotti di alta qualità e che hanno finito per diventare famosi non solo nel bel Paese, ma in tutto il mondo.

Oggi vogliamo infatti scoprire quelle che sono le serie TV in assoluto più famose e viste all’estero: quei prodotti che non sono dunque guardatissimi qui in Italia ma che sono stati piano piano tradotti e portati all’estero e che stanno facendo molto successo.

Cercheremo di capire le ragioni per le quali queste serie TV hanno tutto questo successo e soprattutto quali sono i Paesi che tendono ad apprezzare di più le serie made in Italy.

Siete pronti? Cominciamo!