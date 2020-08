Arriva oggi l’ultima cover per I Love My Radio: Massimo Ranieri e Tiziano Ferro duettano in “Perdere l’amore”

Si conclude oggi con l’ultima cover l’iniziativa di I Love My Radio, nata per celebrare l’anniversario della nascita del sistema radiofonico italiano. Una playlist scelta ad hoc, composta dai brani che hanno lasciato un’impronta in questi 45 anni, e dieci cover che hanno accompagnato il progetto. Nomi di spicco della musica italiana hanno rivisitato alcuni brani storici, regalando al pubblico la propria versione di essi.

Abbiamo potuto ascoltare “Mare Mare” cantata da Elisa, “Quando” cantata da Marco Mengoni, “La donna cannone” interpretata da Gianna Nannini e la versione di “Una donna per amico” di Eros Ramazzotti. E ancora, “Non sono una signora” cantata da Giorgia, “Sei nell’anima” cantata dai Negramaro, “Centro di gravità permanente” interpretata da Biagio Antonacci, “50 Special” di J-Ax e le due versioni di “Caruso” proposte da Jovanotti.

Entra oggi in rotazione nelle radio l’ultima cover, già preannunciata da tempo. Massimo Ranieri si affianca a Tiziano Ferro per un duetto speciale sul suo celebre brano “Perdere l’amore”. Il pubblico ha avuto modo di emozionarsi già lo scorso Febbraio, quando i due eseguirono questo duetto sul palco del Festival di Sanremo.

Tiziano Ferro ne ha annunciato l’uscita rivelando la sua “tazza preferita” che comprende proprio uno scatto della loro esibizione e le parole iniziali del suo ritornello: “Lasciami gridare”.

Pubblicata nel 1988 “Perdere l’amore” è, proprio come definito dal cantante, un cimelio d’annata. Tiziano non ha perso occasione per ringraziare nuovamente il collega dell’opportunità ricevuta. Poter accostare il proprio nome a un brano così importante per il repertorio musicale italiano rappresenta un onore anche per artisti del calibro di Ferro Quest’ultimo ha concluso poi con un messaggio: “Gratitudine eterna. Non abbandonate mai quei sogni sgangherati, che ogni tanto per sbaglio si avverano”.

Termina così l’iniziativa di I Love My Radio che in autunno verrà celebrata con una serata finale dedicata alla musica e durante la quale verrà proclamata la canzone vincitrice del concorso che si è concluso lo scorso 31 Luglio. Quale sarà stato il brano più votato dal pubblico?