Confermata l’edizione 2020 della Milano Music Week: la settimana dedicata alla musica quest’anno prenderà una piega digitale

Un alone di incertezza aveva circondato l’edizione 2020 della Milano Music Week, a causa dell’emergenza Coronavirus e delle inevitabili limitazioni legate all’organizzazione di eventi. Dopo numerose riflessioni e ipotesi è arrivata pero la conferma ufficiale: la settimana milanese dedicata alla musica ci sarà!

Si svolgerà dal 16 al 22 Novembre e sebbene si stia ancora lavorando sul programma, inevitabilmente il tutto sarà realizzato in modo da rispettare le norme di sicurezza anti Covid. Per questo alcuni degli appuntamenti potrebbero avvenire in digitale. Ma ci sarà anche spazio per assistere dal vivo a incontri e live.

Lo slogan dell’edizione 2020 sarà “Music works here” ossia “La musica lavora qui”, proprio perchè l’attenzione sarà riposta su tutte le possibilità lavorative, esistenti o future, all’interno di un’industria che mai come in questo momento necessita di essere supportata.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, ha ribadito proprio questo obbiettivo: “L’edizione di quest’anno, che vede il mondo dei lavoratori del settore affrontare una situazione molto difficile, sarà importante per gettare le basi per nuove idee e strategie, in modo da riportare il lavoro al centro della musica”. Proprio per questo saranno organizzati anche webinar, masterclass e workshop presso una piattaforma gratuita, per dar modo a un maggior numero di persone di potersi approcciare a questo settore o poter approfondire le proprie conoscenze.

“Sarà per forza di cose una edizione ibrida ma confido che la situazione che stiamo affrontando possa aprire nuove strade di produzione e fruizione della musica, che proveremo ad esplorare per costruire insieme gli scenari futuri” ha sottolineato Luca DeGennaro, curatore artistico dell’evento.

Come per le scorse edizioni, fino al 15 Settembre sarà possibile inviare una proposta di contenuto per la Milano Music Week all’indirizzo email proposte@milanomusicweek.it. Che vogliate presentare una vostra idea, un lavoro, un’attività o proporvi come musicisti la cosa da fare è scrivere un’email inserendo il nome dell’organizzatore, il titolo dell’evento o ipotetico nome dell’artista, data e ora di svolgimento, luogo, un proprio sito internet e le modalità di accesso online o in presenza.