Il film di Wonder Woman 3 è sicuramente ancora lontano, dal momento che stiamo ancora aspettando l’uscita di Wonder Woman 1984 con protagonista la bellissima Gal Gadot, ma è lecito chiedersi che cosa ci aspetterà dopo. A darci qualche indicazione è stata la stessa regista dei primi due film, Patty Jenkins, che non nasconde il suo entusiasmo per Wonder Woman 3, ma che a quanto ci dice, sarà anche l’ultimo che dirigerà.

Ci sembra difficile poter affermare che, dato il grande successo, il franchise di Wonder Woman si fermi al terzo film, ma sicuramente i prossimi capitoli dopo il terzo, non saranno diretti da Patty Jenkins.

Durante un’interessante intervista per Geek la regista Patty Jenkins ha parlato dell’importanza che la storia di Diana ha per lei, una storia che già in Wonder Woman 1985 ha potuto approfondire in confronto al primo film.

Un terzo film, già sicuro, andrà a scavare ancora più a fondo nella storia e soprattutto nelle psicologia del personaggio, che prima di ogni altra cosa è una donna in un mondo dominato dagli uomini. Forse è proprio questo l’aspetto che rende la storia di Wonder Woman sempre attuale.

Ecco quindi la dichiarazione di Patty Jenkins e le sue intenzioni riguardo ad un terzo film:

Wonder Woman 19884 mi ha dato la possibilità di fare molte cose che non potevo fare nel primo film. Ero così felice di raccontare la storia delle sue origini […] ma in realtà non abbiamo ancora visto di cosa è capace veramente. È emozionante per me mostrarla al massimo delle sue forze.

Ma è anche molto importante che continui a combattere la sua lotta interiore: è una Dea e cerca di aiutare l’umanità. Non è solo un’eroina che combatte il male, ma cerca di mostrare alle persone cattive come essere migliori. È un dilemma interessante. Il prossimo film sarà probabilmente il mio ultimo film su Wonder Woman, quindi devo mettere tutto ciò che voglio mostrare lì, va studiato attentamente!

Patty Jenkins