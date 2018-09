L’estate si allontana, ma una nuova ondata di film interessanti è pronta a venirci incontro rendendo l’addio alle vacanze più dolce. Ecco tutti i film in uscita al cinema per nel mese di settembre 2018, con trama e cast.

Film in uscita il 6 settembre 2018

MAMMA MIA – CI RISIAMO!

Si ritorna sull’isola di Kalokairi a ritmo della musica degli ABBA. Sono passati diversi anni dalla precedente storia, e Sophie è decisa a rimodernare l’hotel di famiglia. Il ricordo di Donna e la lontananza di Sky faranno il resto. Un sequel da non perdere assolutamente!

Il cast è formato da: Christine Baranski, Pierce Brosnan, Dominic Cooper, Colin Firth, Andy Garcia, Lily James, Amanda Seyfried, Stellan Skarsgård, con la regia di Ol Parker.

SLENDER MAN

Quando una leggenda metropolitana approda al cinema, può diventare un cult o un vero insuccesso. I protagonisti del film sono un gruppo di ragazzi che è deciso a sfatare il mito dello spaventoso Slender Man. Quando una ragazza però svanisce nel nulla, il gruppo di amici inizia a temere che sia stata rapita proprio dal mostro.

Il film, diretto da Sylvain White, vede nel cast i nomi di: Joey King, Julia Goldani Telles, Jaz Sinclair, Annalise Basso, Javier Botet, Kevin Chapman, Michael Reilly Burke, Kayla Caulfield.

LA RAGAZZA DEI TULIPANI

Per chi ama le storie d’amore in costume, ecco il film più adatto ai propri gusti. Ambientato nella Amsterdam del XVII secolo, la storia parla dell’amore tra Sophia e un affascinante artista al quale il marito di lei ha commissionato un dipinto.

La protagonista della storia è la bellissima Alicia Vikander, e il resto del cast è formato da Dane DeHaan, Judi Dench, Christoph Waltz, Jack O’Connell, Matthew Morrison, Cara Delevingne, Zach Galifianakis.

DARK CRIMES

Jim Carrey è il protagonista di un thriller molto intrigante. La storia narra dell’agente di polizia Jacek Wroblewski che si ritrova a seguire un caso di omicidio che ha tantissimi punti di contatto con la trama di un libro.

Il film, diretto dal regista Alexandros Avranas vede nel cast accanto a Jim Carrey anche Robert Wieckiewicz, Agata Kulesza, Charlotte Gainsbourg, Marton Csokas, Kati Outinen, Vlad Ivanov, Piotr Glowacki

Film in uscita il 12 settembre 2018

SULLA MIA PELLE

L’ulima settimana in vita di Stefano Cucchi, 31enne romano morto in carcere dopo un violento pestaggio da parte delle guardie di sicurezza. Un film che dà voce alla famiglia Cucchi e che racconta una terribile realtà che per troppo tempo ha tentato di restare nascosta.

Il film, diretto dal regista Alessio Cremonini, vede nel cast i nomi di: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora, Milvia Marigliano, Andrea Lattanzi, Italo Amerighi, Emanuele Cerman, Mauro Conte.

Film in uscita il 13 settembre 2018

THE EQUALIZER 2 – SENZA PERDONO

Un film d’azione con protagonista Denzel Washington. La trama ruota intorno alla storia di Robert McCall, ex agente segreto della CIA e ora in pensione. L’uomo si ritrova a dover dare una mano alla sua collega Susan, intrappolata in un caso molto particolare.

Il film è diretto da Antoine Fuqua. Il cast è formato da: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe, Ashton Sanders, Mickey Gilmore, Abigail Marlowe.

GOTTI – IL PRIMO PADRINO



John Travolta è il protagonista di questo film biografico che racconta la storia di John Gotti, famoso criminale facente parte della famiglia dei Gambino, la più conosciuta e terribile di tutti gli Stati Uniti D’America.

Accanto a Travolta, nel cast, troviamo i nomi di Kelly Preston, Pruitt Taylor Vince, Spencer Lofranco, William DeMeo, Stacy Keach, Megan Leonard, Lydia Hull. La regia porta il nome di Kevin Connolly.

DOG DAYS

In una grande metropoli come Los Angeles non è facile incontrarsi, nemmeno quando dietro l’angolo potrebbe esserci una persona perfetta per noi. Così, in questo film, un gruppo di persone si conosce grazie all’amore condiviso per i loro cani.

Il film è diretto da Ken Marino. Cast: Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Adam Pally, Eva Longoria, Rob Corddry, Tone Bell, Jon Bass, Michael Cassidy.

Film al cinema il 19 settembre 2018

GLI INCREDIBILI 2

Forse il più atteso film d’animazione di questo periodo. La storia de Gli Incredibili torna con il secondo capitolo dedicato alla famiglia di super-eroi più simpatica del cinema. Il cast di voci in Italia vanta i nomi di: Amanda Lear, Ambra Angiolini, Bebe Vio, Isabella Rossellini, Orso Maria Guerrini, Tiberio Timperi, Samuel L. Jackson, Holly Hunter. Un film che piacerà a grandi e piccini. Da non perdere!

Film al cinema dal 20 settembre

Un horror molto atteso, che allunga i ponti con l’universo cinematografico de L’Evocazione. La storia narra dell’improvvisa morte di una suora e di un prete e una novizia inviati dal Vaticano ad indagare sull’accaduto. Ben presto terribili verità verranno a galla.

Il film, diretto da Corin Hardy, vede nel cast i nomi di: Taissa Farmiga, Bonnie Aarons, Charlotte Hope, Demián Bichir, Lili Bordán, Jonny Coyne, Sandra Rosko, Ingrid Bisu.

UNA STORIA SENZA NOME

La protagonista del film è una giovane sceneggiatrice che scirve di nascosto per un collega di successo. Un giorno la donna riceve un misterioso script che racconta del furto – realmente accaduto nella Palermo del 1969 – della Natività di Caravaggio.

Il film è diretto da Roberto Andò e ha tra i suoi protagonisti Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri, Laura Morante, Jerzy Skolimowski, Antonio Catania, Gaetano Bruno, Marco Foschi, Martina Pensa.

LA BANDA GROSSI

La storia di Terenzio Grossi e della sua banda di briganti danno vita ad un western in tutto e per tutto italiano. Una storia narrata oralmente e arricchita di leggende, la storia di un capobanda che mise a ferro e fuoco, nel 1860, le zone di Pesaro e Urbino e che alzò la testa e la voce in un momento storico in cui nessuno osava farlo. Per la regia di Claudio Ripalti, con Simon Phillips, Pietro De Silva, Orfeo Orlando, Cecilia Bertozzi, Leonardo Ventura, Mario Diodati, Mateo Çili.

Film in uscita il 27 settembre 2018

BLACKKKLANSMAN

Spike Lee torna con un film biografico che racconta la storia di Ron Stallworth, un poliziotto afro-americano che riuscì a entrare a far parte del Ku Klux Klan. Ambientato nel Colorado degli anni ’70, il film ci mostra un lato molto oscuro della storia degli USA.

Il cast del film è formato da: Adam Driver, Ryan Eggold, Topher Grace, Laura Harrier, Robert John Burke, Corey Hawkins, John David Washington, Jasper Pääkkönen.

Il film maledetto di Terry Gilliam finalmente nei cinema. Dopo anni e anni di attesa arriva la rivisitazione del Don Chisciotte secondo gli occhi visionari di Gilliam. Protagonisti, il regista di spot Toby e un giovane gitano che vende dvd contraffatti. Un film che è un’intima avventura e allo stesso tempo una riflessione sui sogni di gioventù.

Nel cast troviamo i nomi di Adam Driver, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgård, Jonathan Pryce, Óscar Jaenada, Jordi Mollà, Rossy De Palma e Jason Watkins.