Il film, intitolato senza molta fantasia “ Louis Wain ” è diretto dal regista Will Sharpe e per il momento non ha ancora una data ufficiale d’uscita.

Il film parlerà della storia personale e artistica di Louis Wain , artista che da un certo punto in poi della propria via, venne turbato da un disturbo psichiatrico.

Un primo sguardo sul film ci viene offerto da una foto di scena veramente interessante con Benedict Cumberbatch nei panni dell’artista e Claire Foy in quelli della moglie Emily. I due attori sono trasformati perfettamente in una coppia di inizio del XX secolo.

