Un anno e mezzo dopo il rilascio del suo album di debutto “Camila”, dopo un tour mondiale insieme a Taylor Swift e tre collaborazioni -“Señorita”, “Find U Again” e “South of the Boarder”- rilasciate quest’estate, Camila Cabello è pronta a inagurare una nuova era, quella del suo secondo disco.

Negli ultimi giorni la cantante ha ufficializzato l’uscita del progetto “Romance”, non specificando se sarà questo il titolo dell’album ma annunciando che questo giovedì 5 Settembre avremo un primo singolo in arrivo.

Il post con la quale ha voluto rivelare la notizia comprendo un video nel quale la cantante possiede un cuore meccanico la cui chiave apre le “porte” a un mondo interno, ricco di sistemi di ingranaggio che vanno a sostituire gli organi umani.

“Benvenuti nel mondo di Romance. Siete cordialmente invitati a sperimentare la prima installazione il 5 Settembre 2019. Arrendersi totalmente al drama”.

Il post era stato anticipato dall’immagine della cantante raffigurata come fosse una dea, seduta al centro di alcuni pilastri sulla cui base è possibile notare l’incisione della lettera R.

Ma non solo.

Camila ha rilasciato anche un video intitolato “What Do I Know About Love?” (Cosa ne so sull’amore?) durante il quale è lei la voce narrante in sottofondo ad alcune immagini che la ritraggono.

“Cosa so riguardo all’amore? Niente. Dove va l’amore quando finisce? Quando se ne va? Perchè muore? Lo uccidi con un unico violento colpo? O sono milioni di piccoli tagli e graffi non guariti? Cosa so riguardo all’amore? Tutto”.

La cantante esprime attraverso alcune riflessioni la sua concezione dell’amore e il suo punto di vista. “Ho imparato tanto durante i miei 20 anni ma non abbastanza per poter controllare il suo potere”.

Termina poi facendo riferimento alla musica, a prova del fatto che nulla è stato fatto per caso.

“Quello che so di sicuro è che innamorarsi della vita crea un artista in ognuno di noi. Pensavo che stessi facendo arte in passato. Scrivere canzoni era il mio modo di fare arte, ma ora voglio che la mia vita sia il mio capolavoro, e scrivere canzoni sia la camera con la quale posso scattare delle foto. È quello che sto vivendo. Quella è l’arte”.

Il tema della nuova era sarà quindi l’amore, in tutte le sue sfaccettature. “Romance” sta arrivando e siamo certi che nelle prossime settimane Camila ci donerà altri piccoli pezzi per comporre il puzzle finale.