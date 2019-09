Il Re del brivido Stephen King torna in libreria con il suo nuovo romanzo dal titolo “L’istituto“, una storia inquietante, soprattutto perché sembra predire un futuro prossimo.

Donald Trump era ancora a pochi mesi dall’elezione come Presidente quando Stephen King iniziò a scrivere il suo nuovo romanzo. Ma “L’Istituto” – uscito il 10 settembre e incentrato su un ragazzo di 12 anni rapito nella notte e rinchiuso in una struttura misteriosa – probabilmente ricorderà ai lettori alcune politiche sull’immigrazione.

“Non posso fare a meno di vedere la somiglianza tra ciò che accade in The Institute e quelle foto di bambini in gabbia”, afferma King. “A volte la finzione supera la realtà”.

Stephen King e le previsioni sul futuro

Non è la prima volta che un libro di King prevede il futuro politico: il suo libro The Dead Zone (La Zona Morta) del 1979 parlava di un aspirante presidente che minacciava l’apocalisse globale se avesse assunto l’incarico.

“La finzione ha previsto Trump prima”, dice King, “sempre come un incubo. Ora, l’incubo è qui. Ma non voglio forzare la mia visione del mondo sulle persone. Non sono George Orwell e questo libro non è del 1984. Non intendeva essere un’allegoria…”

Trama de “L’Istituto”

Come It, il nuovo romanzo “L’Istituto” parla di un gruppo di bambini che si uniscono per combattere una forza indicibilmente malvagia. La svolta questa volta è che hanno tutti poteri telecinetici o psichici e gli adulti che gestiscono la struttura li costringono a sottoporsi a esperimenti medici.

C’è chi crede che un libro sui bambini chiaroveggenti che combattono contro un’organizzazione ombra può avere dei paragoni con Stranger Things, che, ovviamente, è stato fortemente ispirato dai libri di Stephen King.

“Mi piace molto [Stranger Things] e questo è un altro libro sui bambini che sono deboli e indifesi soli, ma insieme possono fare qualcosa di molto forte”.

Molto prima di Stranger Things e persino di It, i bambini con poteri soprannaturali erano al centro dei libri di King come Carrie, The Shining e molti altri.

“Come un lanciatore che ha un ottimo fastball o slider, torni a quello che ha funzionato prima per te”, dice King. “Penso che i bambini siano una sorta di magia. Quando ero giovane, potevo trarre [ispirazione] dai miei figli. Ora che sono molto più grande, sto attingendo dai miei nipoti e da cosa li vedo fare e da come li vedo interagire “.



Come spesso accade, anche quest’ultimo libro di King potrebbe ben presto essere adattato al grande schermo. Vedremo se e quando la cosa accadrà…

Per il momento il Re del brivido ci fa sapere che sta già lavorando al prossimo romanzo, che uscirà per il 2020. Stephen King non si ferma mai.