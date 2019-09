Dopo la fine della dodicesima stagione di The Big Bang Theory alcuni dei personaggi che abbiamo tanto amato potrebbero tornare in una serie di spin-off.

Non tutto è perduto, dunque, e a farcelo sapere è proprio il regista della comedy targata CBS.

Altri spin-off dopo Young Sheldon?

Per il momento, come ben sappiamo, esiste un solo spin-off di The Big Bang Theory, ed è Young Sheldon, dedicato all’infanzia di uno dei più iconici dei protagonisti, ma potrebbero esserci altre storie e altri approfondimenti sui personaggi della storia principale.

Ecco quanto raccontato dal regista della serie tv:

“Alla fine dello show principale, una volta che abbiamo deciso di concludere The Big Bang Theory, Chuck Lorre, il creatore, ha detto ‘Guarda che non tutti sono coinvolti in questa fine’. Se tra cinque anni Chuck Lorre decidesse di riportare sullo schermo alcuni personaggi e provare qualcosa di nuovo, mi piacerebbe essere coinvolto. Sarebbe solo una continuazione. C’è ancora molto da esplorare con le loro vite. Detto questo dovrebbe essere uno show creato con ragionevolezza

Che dire, per il momento nulla è confermato, ma pare proprio che la volontà di riportare sul piccolo schermo i personaggi di The Big Bang Theory sia una reale possibilità. Se non ora magari tra qualche anno, ma il tutto avverrebbe come una vera e propria continuazione della storia che abbiamo tanto amato e seguito fino ad ora.

Da parte nostra, incrociamo le dita e speriamo che questi spin-off di The Big Bang Theory arrivino presto!