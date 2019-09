La CW ha recentemente rilasciato le primissime immagini tratte dal primo episodio di quella che sarà la sesta, attesissima stagione di “The Flash“, serie TV con Grant Gustin. L’episodio si chiamerà “Into the Void” e andrà in onda il prossimo martedì 8 Ottobre.

Sembra dunque che la CW non si sia dimenticata dei suoi show “più vecchi”, dopo l’arrivo quest’anno della nuova serie “Batwoman“, eroina di Gotham City interpretata da Ruby Rose.

Ecco qui le primissime foto dal primo episodio della stagione 6 di The Flash!

Ecco Grant Gustin in un’immagine tratta dal primo episodio della sesta stagione di “The Flash”

Iris e Barry nel primo episodio della sesta stagione

Caitlin Snow. Cosa succederà al suo personaggio nella prossima stagione?

Cisco Ramon. Sarà interessante vedere cosa ne sarà del suo personaggio dopo la decisione presa nella quinta stagione

Il team riunito nel primo episodio della stagione 6

Purtroppo però il canale CW non ha ancora condiviso quella che è la sinossi ufficiale del primo episodio della sesta stagione.

Ciò che conosciamo con certezza è che la 6×01 si intitolerà “Into the Void” e che ripartirà da Barry Allen – Grant Gustin – che insieme alla moglie Iris – Candice Patton – cercherà di capire il cambiamento della data sul giornale del futuro, che annuncia la famosa “Crisis” di cui si parlerà a fondo nel crossover, “Crisis on infinite Earths“, atteso per l’otto dicembre 2019.

Il supereroe The Flash giocherà sicuramente un ruolo importantissimo nel crossover che arriverà, una svolta largamente anticipata dal finale della quinta stagione, con la notizia rivelata dal giornale dal futuro.

Barry e Iris dovranno inoltre avere a che fare con la perdita della loro figlia, Nora, che nella stagione precedente era arrivata dal futuro.

Inoltre, sarà interessante vedere come lo show si comporterà nei confronti di Cisco Ramon – il supereroe Vibe, interpretato da Carlos Valdes – che alla fine della scorsa stagione ha deciso di rinunciare ai suoi poteri.

Si prospetta una stagione piena di novità e ricca di avvenimenti, con il nuovo villain a cui presterà il volto Sendhil Ramamurthy.

Emozionati per la stagione 6 di The Flash? Fatemi sapere nei commenti!