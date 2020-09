I BTS lanciano il videoclip ufficiale del loro nuovo singolo “IONIQ: I’m on it”, pubblicato all’indomani del trionfo agli MTV VMAs 2020 di domenica scorsa, dove hanno conquistato ben quattro premi su quattro nomination. La canzone è frutto della collaborazione tra la famosa boy band e una nota casa automobilistica sudcoreana, e accompagna il lancio di un nuovo modello prodotto dall’azienda.

“IONIQ: I’m on it” racconta di un protagonista pieno di energia, pronto a imbattersi nelle numerose vicissitudini che gli capiteranno, senza perdere mai la grinta per affrontarle.

Manca poco all’uscita di “Break the silence – The Movie”, il nuovo film dei BTS, il quarto da quando il fenomeno ha superato i confini della Corea del sud per conquistare le classifiche internazionali. Il film arriverà nei cinema italiani solo per tre giorni, dal 10 al 13 settembre, distribuito da Nexo Digital.

Testo di “IONIQ: I’m on it”

(Intro)

IONIQ, IONIQ, IONIQ

IONIQ, IONIQ, IONIQ

(Verse 1)

When I look into your eyes

All I see is you filling my mind

새로운 만남들은 나를 충전해

Tho’ I bump into something

New possibility

어떤 날 발견할지 두근대

(Pre-Chorus)

Full energy, higher esteem

Better focus on what’s charging me

가끔 길을 잃을 때면 (I got you)

영혼의 지돌 따라가

Run unceasingly

When you are tired

I will be your rest

쉼 없이 달려가다

네가 지칠 땐

내가 네 휴식이 되어 줄게

(Chorus)

I’m on it. Chasing my chance (on it, on it)

IONIQ takes me there (there, there)

내가 원하는 건 simple

멀리 보단 늘 함께 가고 싶어

Show you the way

IONIQ, IONIQ, IONIQ, IONIQ, IONIQ, IONIQ I see a sign saying “slow it down”

I’ve pushed myself too hard

몰아 세우기보단

나아갈 힘을 줄래 (cheer up)

(Verse 2)

When we’re together

I get my energy

The memory, it makes me go again

실바람 소리가 들려와

그 위에 내 목소릴 실어 난

새로운 음악(이야기)으로 만들어 가

Make it loud

Make it right

(Bridge)

거의 다 왔어

Where I am heading for

It’s finally one step away

(Chorus)

I’m on it. Chasing my chance (on it, on it)

IONIQ takes me there (there, there)

내가 원하는 건 simple

멀리 보단 늘 함께 가고 싶어

Show you the way

IONIQ, IONIQ, IONIQ, IONIQ, IONIQ, IONIQ

Traduzione di “IONIQ: I’m on it”

(Intro)

IONIQ, IONIQ, IONIQ

IONIQ, IONIQ, IONIQ

(Strofa 1)

Quando guardo nei tuoi occhi

Tutto quello che vedo è che mi stai riempiendo la mente

I nuovi incontri mi ricaricano

Anche se mi imbatto in qualcosa

Nuova possibilità

Sono entusiasta di trovarmi

(Pre-Ritornello)

Pieno energia, maggiore stima

Meglio concentrarsi su ciò che mi sta caricando

Quando mi perdo a volte (ti ho preso)

Seguo la mappa dell’anima

Corro senza riposarmi

Quando sei stanco

Io sarò il tuo riposo

(Ritornello)

Ci sto lavorando. Inseguendo la mia occasione (su di essa, su di essa)

IONIQ mi porta lì (lì, lì)

Quello che voglio è semplice

Voglio sempre andare insieme piuttosto che lontano

Mostrarti la strada

IONIQ, IONIQ, IONIQ, IONIQ, IONIQ, IONIQ

(Sì) vedo un cartello che dice rallenta

Mi sono spinto troppo forte

Piuttosto che essere duro con te

Ti darò la forza di andare avanti (rallegrarti)

(Strofa 2)

Quando siamo insieme

Ottengo la mia energia

Il ricordo, mi fa andare di nuovo

Sento una leggera brezza

Lascio che ci porti sopra la mia voce

Crea nuova musica (storia)

Rendilo forte

Fallo giusto

(Ponte)

Ci sono quasi

Dove sto andando

Finalmente è a un passo

(Ritornello)

Ci sto lavorando. Inseguendo la mia occasione (su di essa, su di essa)

IONIQ mi porta lì (lì, lì)

Quello che voglio è semplice

Voglio sempre andare insieme piuttosto che lontano

Mostrarti la strada

IONIQ, IONIQ, IONIQ, IONIQ, IONIQ, IONIQ