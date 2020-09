Si riparte con le uscite al cinema in questo settembre 2020 che ci vede ancora coinvolti nelle restrizioni e nelle regole da seguire per via della pandemia di Covid-19. Nonostante i limiti e i divieti imposti per salvaguardare la nostra salute e quella degli altri, possiamo tranquillamente tornare al cinema a vedere un bel film di fine estate.

Ecco dunque tutti i film più interessanti che troveremo in sala in questo mese. Prendi nota dei titoli più adatti ai tuoi gusti e corri a prenotare il tuo posto in sala!

Film in uscita dal 2 settembre 2020

After 2

Torna la storia d’amore epica tra Tessa e Hardin che però in questo secondo capitolo viene minacciata da pericolosi spettri del passato; Tessa scopre alcune cose del passato del ragazzo che la mettono in agitazione e pongono le prime avvisaglie per una crisi di coppia. Riusciranno a superare la cosa? E in che modo?

Il secondo capitolo dell’amatissima saga narrativa di Anna Todd, ha tra i suoi interpreti gli attori Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Dylan Sprouse, Selma Blair e Charlie Weber.

Ema

Il nuovo film di Pablo Larrain racconta di una coppia formata da Ema e Gaston e dell’adozione di Polo, un’adozione che purtroppo fallisce mettendo a seria prova la solidità del rapporto. Il fallimento come genitori porta ad una separazione che metterà in luce tutte le fragilità e i punti di forza della loro storia.

Il film ha nel suo cast i nomi di Mariana Di Girolamo, Gael García Bernal, Santiago Cabrera e Paola Giannini.

Film al cinema dal 7 settembre

Spaccapietre

Se ami la serie tv Gomorra e uno dei suoi protagonisti, Genny, ecco un film con protagonista proprio l’attore Salvatore Esposito. Spaccapietre è un film davvero particolare che parla di un padre e di un figlio e del loro intenso legame.

Dopo che la mamma di famiglia Angela, è morta per un malore durante il lavoro nei campi, il padre di loro figlio promette al bambino che un giorno gli ridarà sua madre. Una promessa che l’uomo cercherà di mantenere, a qualsiasi costo…

Il film, diretto da Gianluca e Massimiliano De Serio, ha tra gli interpreti anche Samuele Carrino, Licia Lanera, Antonella Carone e Giuseppe Lo Console.

FIlm in uscita al cinema dal 10 settembre

Le sorelle Macaluso

Un film diretto da una regista italiana, un film al femminile che racconta di 5 sorelle nella periferia di Palermo. Le protagoniste sono Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella che vivono infanzia, adolescena età adulta e vecchiaia sempre nello stesso appartamento posto all’ultimo piano di una modesta palazzina. Una storia ricca di emozioni semplici e profonde.

Il film, diretto da Emma Dante, ha come interpreti le attrici Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna, Susanna Piraino e Serena Barone.

The Vigil

Per gli amanti del genere horror, ecco un film molto interessante tra le uscite di questo mese. Si chiama The Vigil, e racconta di Yakov un uomo che ha appena perso il lavoro, e disperato accetta l’offerta di un rabbino di svolgere il ruolo di shomer, ossia colui che veglia la salma di un morto per una notte confortando la sua anima attraverso la preghiera. Cosa accadrà in questa particolare notte…?

Il film, diretto da Keith Thomas vede nel cast i nomi di Dave Davis, Menashe Lustig, Malky Goldman, Lynn Cohen, Fred Melamed.

Dreambuilders – La fabbrica dei sogni

Per i più piccini, ecco un film d’animazione che arriva dalla Danimarca, un film che parla di Mina, una ragazza con il potere di poter creare e controllare i sogni delle altre persone. Un potere fantastico, fino a quando Mina non finisce per abusarne…

Il film è diretto da Kim Hagen Jensen ed è una storia veramente originale e particolare, da non perdere!

Film al cinema dal 17 settembre

La piazza della mia città – Bologna e Lo Stato Sociale

Per chi ama la musica indie, ecco il film – concerto de Lo Stato Sociale, svolto a Bologna nel giugno del 2018, in piazza Maggiore. Il documentario, diretto da Paolo Santamaria, sarà ricco di rivelazioni del gruppo e del racconto del loro rapporto magico con la città e quella particolare piazza.

Gauguin

Un film per tutti gli amanti dell’arte e in particolar modo di Gauguin, il pittore che fece del suo viaggio a Thaiti un’esperienza di vita magnificamente rappresentativa della sua arte. Per Gauguin il viaggio a Thaiti significherà anche trovare l’amore, quello per Tehura, che in seguito diverterà sua moglie.

Il film, diretto da Edouard Deluc, ha tra i suoi interpreti Vincent Cassel (nel ruolo del protagonista), Tuheï Adams, Malik Zidi, Pua-Taï Hikutini e Pernille Bergendorff.

Film al cinema dal 24 settembre 2020

Un nuovo film con Johnny Depp e Robert Pattinson, un film sontuoso ed interessante che ci trasporta in un impero senza nome dove, sul confine, vengono tenuti a bada dal Mgistrato i villaggi di una popolazione barbara. Con l’arrivo del terribile colonnello Joll, la situazione si complica. L’uomo infatti comincia a sostenere una serie di spietati interrogatori ai barbari mettendo in pericolo la loro esistenza.

Il film, diretto da Ciro Guerra, ha tra gli attori anche Harry Melling, David Dencik, Mark Rylance, accanto ai già citati Depp e Pattinson.

Il giorno sbagliato

Se cerchi un film thriller e di azione, con Il giorno sbagliato vai sul sicuro. La trama racconta di una madre che, in grande ritardo per accompagnare il figlio a scuola, suona furiosamente il clacson ad un pick-up che non parte subito con il verde del semaforo. Nella vettura c’è però Tom Cooper, un uomo che ha appena massacrato la moglie e che non perdona la fretta della madre nella macchina dietro…

Il film diretto da Derrick Borte, ha come protagonista Russell Crowe e accanto a lui troviamo Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Michael Papajohn.

Padrenosto

Pierfrancesco Favino si cimenta in un ruolo ancora una volta molto forte ed interessante. La storia di Padrenostro parla di due amici che durante l’estate fanno una scoperta terrificante che li cambierà per sempre ma che allo stesso tempo farà loro scoprire la vera forza dell’amicizia..

Il film è diretto dal regista Claudio Noce e vede nel cast, accanto al già citato Favino, Barbara Ronchi, Marco Pancrazi, Francesco Gheghi, Mattia Garaci.

In uscita al cinema dal 30 settembre 2020

Latte e la pietra magica

Un altro suggerimento per i più piccoli, un film animato che arriva dalla Germania e che ha come protagonista un tenero e simpatico porcospino di nome Latte. Nella foresta in cui vive Latte si è ormai prosciugato anche l’ultimo lago, e le piante e gli animali che vi abitano soffrono atrocemente la sete.

L’unica speranza per Latte e i suoi amici è quella di ritrovare la mitica pietra magica, l’unica cosa in grado di riportare ricchezza e armonia nella foresta, ma questa è stata rubata molto tempo prima dal re degli orsi… Riusciranno a riportare la pietra nella foresta e a ridare vita al lago? Una storia emozionante e profonda, che con semplicità affronta temi importanti come quelli dell’ecologia, del rispetto della natura e degli animali e, perché no, dell’importanza dell’amicizia e della collaborazione.

E tu quale di questi film andrai a vedere al cinema in questo settembe 2020? C'è qualcuno dei titoli che ti incuriosisce maggiormente?