Finneas torna con il nuovo singolo “What they’ll say about us”, ispirato dai recenti avvenimenti

In molti lo conoscono per essere il fratello, nonchè collaborato, di Billie Eilish, ma Finneas O’Connell, classe 1997, porta avanti parallelamente il lavoro svolto insieme alla sorella e quello da solista. Lo scorso ottobre ha pubblicato il suo primo EP, “Blood Harmony” ed è tornato ora con il nuovo singolo “What they’ll say about us”.

“Ho scritto questa canzone a giugno, dopo aver trascorso la giornata a una protesta nella città di Los Angeles, ed era nata in me la speranza guardando milioni di persone unirsi in tutto il mondo per combattere contro il razzismo instituzionale e le disuguaglianze”, ha raccontato il giovane, che non perde occasione di utilizzare i propri canali social per sensibilizzare le persone sui temi sociali e condividere informazioni utili a riguardo.

Finneas O’Connell

“Durante quel periodo seguivo anche Amanda Kloots che documentava le condizioni del marito Nick Cordero, in coma dopo aver contratto il Covid-19“. L’attore di Broadway non ce l’ha fatta e ha perso la vita in seguito a delle complicazioni. Finneas si è voluto focalizzare pero’ sul periodo che ha visto la moglie riporre tutte le sue energie e speranze nel suo risveglio. “L’ho immaginata al suo fianco, mentre aspettava speranzosa che si svegliasse. Ho pensato a tutte quelle persone che hanno avuto propri cari, genitori, figli, membri della famiglia, che hanno attraversato la stessa cosa. Che hanno combattuto questo orribile virus“.

Sentimenti contrastanti, quello della speranza provata durante le proteste -“Abbiamo il tempo di afferrare il mondo / E renderlo migliore di quanto sia mai stato / È quello che diranno su di noi“- e quello del dolore provato da coloro che hanno visto soffrire una persona amata a causa del Coronavirus -“Aspetterò nel darti una buona notizia / Ci potrebbe volere un po’ di pazienza / E se non ti risveglierai / Saprò che ci hai provato“- si uniscono in una ballad davvero emozionante.

Traduzione di What They’ll Say ABout Us di Finneas

[Verso 1]

Sei stanco ora, sdraiati

Aspetterò a darti le buone notizie

Potrebbe volerci un po’ di pazienza

E quando ti sveglierai, non sarà finita

Quindi non arrenderti

[Ritornello]

Abbiamo il tempo di afferrare il mondo

E renderlo migliore di quanto sia mai stato

È quello che diranno su di noi

[Verso 2]

Se dico un cliché, è perchè lo penso davvero

Non possiamo allontanarci, dobbiamo metterci in mezzo

E quando ti sveglierai, cresceremo insieme

Quindi non arrenderti

[Ritornello]

Abbiamo il tempo di afferrare il mondo

E renderlo migliore di quanto sia mai stato

È quello che diranno su di noi

[Bridge]

Non ho mai detto che sarebbe stato semplice

Non mi arrenderò mai, credimi

Ero solito pensare che il dolore svanisse, ma non lo fa mai

[Outro]

Sei stanco ora, sdraiati

Aspetterò a darti le buone notizie

Potrebbe volerci un po’ di pazienza

E se non dovessi risvegliarti

Saprò che ci hai provato

Vorrei che lo vedessi

È esattamente uguale a te

Testo di What They’ll Say About Us di Finneas

[Verse 1]

You’re tired now, lie down

I’ll be waitin’ to give you the good news

It might take patience

And when you wake up, it won’t be over

So don’t you give up

[Chorus]

We’ve got the time to take the world

And make it better than it ever was

That’s what they’ll say about us

[Verse 2]

If I say a cliché, it’s ‘cause I mean it

We can’t walk away, we gotta get in between it

And when you wake up, we’ll grow together

So don’t you give up

[Chorus]

We’ve got the time to take the world

And make it better than it ever was

That’s what they’ll say about us

[Bridge]

I never said it would be easy

I’m never giving up, believe me

I used to think the pain would fade, but it never does



[Outro]

You’re tired now, lie down

I’ll be waitin’ to give you the good news

It might take patience

And if you don’t wake up

I’ll know you tried to

I wish you could see him

He looks just like you