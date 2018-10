A quasi un anno dal rilascio di Oh, Vita! l’ultimo album di Jovanotti, si sta preparando tutto per l’uscita di un cofanetto live con tanti extra. A farcelo sapere è lo stesso Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, con un video postato sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Nel video si vede Jovanotti al pc, nel suo studio, mentre guarda alcune delle scene del suo concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano). L’emozione è viva e lampante sul suo viso, mentre racconta le emozioni che prova nel rivedere le proprie esibizioni da urlo.

Io quando sono lì non mi rendo molto conto… sono tipo in trance. Poi rivedendo le immagini, montate così, fa spavento ‘sta roba oh!

L’annuncio più importante però è che, gran parte di questo materiale live finirà in un confanetto di Oh, Vita!, pieno di sorprese e di extra.

Secondo quanto detto dallo stesso Jovanotti, il cofanetto potrebbe arrivare anche prima di Natale:

Penso che questa roba qua uscirà prima di Natale. Poi vi racconto. Ora siamo in fase di progettazione. Ci diremo tante cose, perché qua non ci si ferma…

Ecco qui in basso il video condiviso da Jovanotti.



Che un cofanetto dedicato al live sarebbe stato realizzato era già cosa nota ai fan che hanno visto Lorenzo live al Mediolanum Forum di Assago. In quell’occasione, infatti, il cantante aveva suggerito ai fan di prepararsi perché ci sarebbero state delle riprese destinate al cofanetto live.

Finalmente ora sappiamo che un cofanetto ci sarà davvero, e che probabilmente arriverà in anticipo sui regali di Natale. Ne siamo contenti! I live di Jovanotti sono davvero una scarica di energia e adrenalina.

Negli ultimi giorni Jovanotti è stato anche uno dei protagonisti del nuovo album dei Tiromancino, l‘album di duetti d’eccezione per festeggiare i 30 anni di musica del gruppo di Federico Zampaglione. Lorenzo ha eseguito, insieme ai Tiromancino il brano La Descrizione di un Attimo. Da ascoltare assolutamente.