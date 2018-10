Thom Yorke e il nuovo singolo Has Ended

Il frontman dei Radiohead, Thom Yorke ha creato le composizioni per la rivisitazione di Suspiria del 1977, e il brano Has Ended è l’ultima uscita delle 25 originali.

Suspiria di Luca Guadagnino è il remake del film cult di Dario Argento, e sarà presto nelle sale con i nuovi arrangiamenti ed intermezzi di Yorke, con la collaborazione di Noah Yorke, Pasha Mansurov e della London Contemporary Orchestra.

Un insieme strumentale combinato con le linee musicali tradizionali come il brano Suspirium. L’intento del musicista è stato quello di proporre una colonna sonora degna dell’originale.

“È stato uno di quei momenti della tua vita in cui vuoi scappare ma sai che lo rimpiangerai se lo fai. Ho guardato il film originale diverse volte, e l’ho adorato perché era di quel tempo, una colonna sonora davvero intensa”.

Le parole di Thom al Festival di Venezia spiegano l’approccio con il film e le sensazioni nel ricreare in modo adeguato il sottofondo musicale.

“Ovviamente [i compositori della colonna sonora del 1977] Goblin e Dario lavorarono davvero da vicino quando lo fecero insieme”.

Thom aggiunge:

“Non c’era alcun senso, oltre quello che ho trovato interessante era che loro usavano ripetizioni di motivi, ancora e ancora e ancora. Parte della tua mente stava dicendo: “Per favore, non voglio più sentirlo”.

Ecco qui di seguito il brano Has Ended:

Il disco della colonna sonora uscirà il 26 di ottobre con i 25 brani originali composte per il film.

Tracklist di Suspiria composta da Thom Yorke

1. A Storm That Took Everything

2. The Hooks

3. Suspirium

4. Belongings Thrown In A River

5. Has Ended

6. Klemperer Walks

7. Open Again

8. Sabbath Incantation

9. The Inevitable Pull

10. Olga’s Destruction (Volk tape)

11. The Conjuring of Anke

12. A Light Green

13. Unmade

14. The Jumps

15. Volk

16. The Universe is Indifferent

17. The Balance of Things

18. A Soft Hand Across Your Face

19. Suspirium Finale

20. A Choir of One

21. Synthesizer Speaks

22. The Room of Compartments

23. An Audition

24. Voiceless Terror

25. The Epilogue