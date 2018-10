Ok, ora conosciamo gli altri volti di Christian Bale.

Il film Vice del regista Adam McKay seguirà l’ascesa di Dick Cheney, il più formidabile vicepresidente americano.

Il primo trailer è stato pubblicato, rivelando quello che è sicuramente il punto cardine del film: la performance di Christian Bale come Cheney, per il quale l’attore, ha subito una trasformazione sorprendente.

Le modifiche estetiche apportate da Bale al suo corpo in nome del cinema funzionano sempre e siamo sicuri che anche in Vice non tradiranno le attese.

Insieme a lui nel cast c’è Sam Rockwell nel ruolo del presidente George W. Bush. L’attore indossa un raffinato trucco, ma non assomiglia totalmente a Bush, anche se i suoi modi di fare e gesti vagamente ricordano l’ex premier USA.

Il trailer di Vice – che è breve e non rivela molto sulla trama oltre a una discussione pre-elettorale tra Bush e Cheney in cui Bush persuade Cheney nell’essere il suo alleato nella corsa alle elezioni – mostra anche delle sequenze con Amy Adams in versione moglie di Dick, Lynne Cheney.

Nel film c’è anche Steve Carell come l’ex segretario alla difesa Donald Rumsfeld; e poi compare pure Tyler Perry come l’ex segretario di stato Colin Powell.

McKay, il regista, è famoso per aver diretto La Grande Scommessa nel 2015.

Vice uscirà nei cinema il 25 dicembre 2018.