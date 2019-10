Fa strano pensare che siano passati solo due anni dal rilascio del suo album di debutto, eppure Dua Lipa è stata in grado di ottenere riconoscimenti e numeri che non tutti gli artisti possono dire di aver raggiunto.

Vincitrice di ben due Grammy e tre Brit Awards la cantante inglese è riuscita a farsi spazio nell’industria musicale, le hit “New Rules” e “IDGAF” hanno mantenuto per mesi i primi posti delle classifiche mondiali così come il suo album –rilasciato nel Giugno del 2017– certificato platino in numerosi Paesi.

In questi due anni Dua si è resa protagonista di alcune collaborazioni che, neanche a dirlo, hanno ottenuto grande successo.

Prima “One Kiss” rilasciata insieme a Calvin Harris, poi “Electricity” insieme al duo Mark Ronson-Diplo e infine ha preso parte all’ultimo progetto del nostrano Andrea Bocelli duettando con quest’ultimo in “If Only”.

Lo scorso anno la cantante aveva fatto sapere di essere tornata in studio per iniziare a lavorare al suo secondo disco e nel corso dei mesi ha più volte stuzzicato la curiosità dei fan postando delle immagini che la ritraevano impegnata nella scrittura e nella produzione di nuovi pezzi.

All’inizio di questo mese, durante un’intervista per Vogue Magazine ha dichiarato di essere particolarmente nervosa per il rilascio di questo nuovo progetto, anticipando che sarà leggermente diverso dal primo avendo raggiunto una maggiore consapevolezza di sé e della sua musica.

“Con il primo album non c’erano aspettative, ora invece c’è molta più pressione. Ma oggi sento di conoscere me stessa molto di più, so cosa voglio scrivere e come voglio esprimere i miei sentimenti. Quello che ho amato del primo disco è che fosse pop ma eclettico, ho sperimentato diversi sound, è stato divertente. Quello nuovo sarà sempre pop e ci sarà divertimento, ma è come se fosse più concettuale. […] Non sto cercando di prendermi troppo seriamente, ma lo sento molto più maturo”.

Non dovranno aspettare ancora molto i suoi fan per scoprire come sarà questo tanto atteso secondo album, Dua ha infatti fatto sapere di essere pronta a iniziare un nuovo capitolo e lo ha fatto sfoggiando un nuovo look.

“Una nuova era! Grazie per la vostra pazienza. Ci vediamo presto #DL2”

L’hashtag utilizzato non lascia spazio a fraintendimenti, sembra proprio che sia imminente l’annuncio di nuova musica.

A new era! Thank you for your patience. See you soon #DL2 pic.twitter.com/iszxrl8Hzz — DUA LIPA (@DUALIPA) October 1, 2019

Non abbiamo quindi ancora una data stabilita ma una cosa è certa, entro la fine dell’anno Dua Lipa tornerà a deliziarci con del nuovo materiale.

Noi non vediamo l’ora, e voi?