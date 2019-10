Tutta la magia sta nel personaggio, nel suo carattere giocoso, fantasioso e pieno di idee impossibili. Dopo tutto, c ‘ è un po di Pippi in tutti noi, nella voglia di restare sognatori e bambini.

Purtroppo non sappiamo altro circa il film di Pippi Calzelunghe , ma non vediamo l’ora di poterne sapere di più. Il bello di storie come quelle di Pippi Calzelunghe , è che sono durature e resistono decennio dopo decennio, arrivando ad abbracciare intere generazioni.

Pippi ha sopportato e ispirato le famiglie di tutto il mondo attraverso la sua forza vitale, la sua forza di carattere e la sua irrefrenabile gioia di vivere. I libri di Astrid Lindgren sono stati tradotti in tutto il mondo per molti anni – una testimonianza della sua visione, che siamo determinati a onorare con un nuovo film

Lo stesso Heyman non ha nascosto l’interesse per il progetto, dimostrandosi grande fan di Pippi Calzelunghe , e della dorza intrinseca del suo personaggio:

Il film di Pippi Calzelunghe sta arrivando sul grande schermo! Studiocanal e Heyday Films, che hanno già collaborato nel film Paddington, hanno unito le forze con la Astrid Lindgren Company per elaborare il progetto. Pippi Calzelunghe, con i suoi iconici capelli rossi, le lentiggini, l’indole da ribelle e lo spirito libero, è il personaggio principale di una serie omonima di libri per bambini del leggendario autore svedese Lindgren. Resa nota dalla famosa serie tv, ha accompagnato molte generazioni con la sua storia, divertente e scanzonata.

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.