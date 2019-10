All’inizio di questa settimana Rita Ora ha lanciato qualche dettaglio sul suo nuovo album, che ancora non ha una data ufficiale. Dopo il successo di Phoenix, siamo davvero curiosi di sapere come sarà il suo nuovo disco, e a tal proposito la cantante non tarda a farci avere qualche dettaglio, seppur minimo.

Pare che il nuovo album sarà pop, ma pieno di sperimentazioni. A rivelarlo è stata proprio Rita Ora. Queste le sue parole:

“Sarà un album di musica pop. Ma è anche una grande sorpresa, un grande shock. Ho sperimentato molto, quindi sono entusiasta di sentire cosa ne penserà la gente”

Quando uscirà il nuovo album di Rita Ora?

Purtroppo per la data ufficiale di uscita del disco si sa veramente molto poco, ma tutto fa supporre che non sarà certo entro questo anno. Anche Rita Ora sembra suggerire senza ombra di dubbio, che la data potrebbe arrivare nel 2020, anche nei primi mesi, ma sicuramente per il nuovo anno.

Sarà interessante vedere come il materiale si confronterà sia con il precedente disco, Phoenix che con la serie di brani che Rita Ora ha fatto uscire quest’anno.

La grande hitmaker ha dato il via a un 2019 ricco di azione collegandosi con Sofia Reyes e Anitta su “RIP”. Da allora ha poi collaborato con Kygo con Carry On, Tiësto e Jonas Blue Ritual e ha rilasciato i video per i singoli tra cui New Look.



Speriamo di avere un assaggio del nuovo materiale prima della fine dell’anno e scoprire così quest’aria di cambiamento che Rita Ora ci sta promettendo sin da subito.

E tu sei pronto per il nuovo album di Rita Ora? Scrivi un commento in basso!