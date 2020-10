Un anno fa circa è uscita “Lose You To Love Me” di Selena Gomez, il che rende questo il momento perfetto per rispolverare uno dei successi più importanti della popstar.

Nella giornata di ieri (2 ottobre 2020) è stata rilasciata la versione demo – adorabile ed essenziale – della ballata ed è riuscita a ravvivare l’impatto emotivo del brano. Non appena viene suonato il primo accordo di pianoforte, puoi sentire una spiacevole contrazione nel petto… ma non in senso negativo ovviamente. L’uscita coincide con le votazioni per i Grammy e questa è esattamente il tipo di canzone che potrebbe ambire al Record Of The Year.

E mentre Selena spera senza dubbio che “Lose You To Love Me” riceva il riconoscimento che merita, vorremo sottolineare che Rare merita una seria considerazione per il miglior album pop. Dopo 9 mesi dall’uscita della title track, Rare è ancora una delle migliori offerte pop dell’anno. Preparati per un pugno allo stomaco emotivo e dai un’occhiata alla straordinaria demo di “Lose You To Love Me” qui sopra e dici cosa ne pensi. Trovi la versione demo disponibile su Amazon cliccando qui.