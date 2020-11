Netflix ha rilasciato il teaser di Bridgerton, la prima serie tv targata Shondaland (la casa di produzione di Shonda Rimes, creatrice di Grey’s Anatomy e produttrice di How to Get Away With a Murder) che debutterà in tutto il mondo il prossimo 25 dicembre. La serie ha come protagonisti – tra gli altri – Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page ed è basata sulla serie di best seller di Julia Quinn nota in Italia come “La saga dei Bridgerton”.

Dai 90 secondi di tesser possiamo intuire che la serie è ambientata tra Londra e le campagne inglesi nel periodo Regency e gira intorno ad un misterioso foglio che un’altrettanto misteriosa Lady Whistledown (“non mi conoscete e non mi conoscerete mai”) inizia a far circolare per le strade della città. Definito “il foglio dello scandalo dell’alta società”, metterà in cattiva luce Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton alle prese con il suo debutto in società. La famiglia Bridgerton è guidata da Anthony (Jonathan Bailey), divenuto capo famiglia dopo la morte del padre e intenzionato a trovare un’adeguata sistemazione alle sorelle minori, in modo che la famiglia mantenga una certa posizione sociale.

Il protagonista maschile è Regé-Jean Page, che interpreta il ribelle e affascinante Duca di Hastings. Già dal teaser vediamo che tra i due bei protagonisti scatta la scintilla durante un ballo ma niente sarà così facile per la giovane coppia. Non mancheranno, infatti, scandali, tradimenti, colpi di scena e guerre tra famiglie. Lady Whistledown (che non si vede mai e che potremmo definire come una Gossip Girl dell’800) avverte:

“Qualunque possibile scandalo io di certo lo scoprirò”.

Tra gli altri attori di Bridgerton troviamo Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter e Harriet Cains.

Se siete curiosi, non vi resta che aspettare il 25 dicembre per scoprire cosa ancora una volta Shonda Rimes ha in serbo per noi.