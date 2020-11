Le prime immagini di Vanguard che ci regala il trailer ufficiale del film sono davvero spettacolari, da una parte per le scene piene di azione che promette la pellicola, e dall’altra perché per girare il film sono stati toccati davvero tantissimi paesi diversi: India, Cina, Zambia, Dubai e Londra.

Siamo pronti a rivedere Jackie Chan in azione in un film che promette davvero molto bene, e che è quasi costato la vita all’attore protagonista, ma ne parleremo più avanti…

La trama e il cast di Vanguard con Jackie Chan

Il film, diretto da Stanley Tong, parlerà di un contabile che è stato preso di mira da una terribile organizzazione criminale tra le più forti del mondo, e che dovrà tentare ad ogni costo di sopravvivere.

Il protagonista del film verrà interpretato da Jackie Chan, e accanto a lui potremo vedere attori come Yang Yang, Miya Muqi, Lun Ai e molti altri.

Non è la prima volta che il regista Tong lavora fianco a fianco con Jackie Chan, avendolo diretto anche in altri film come Police Story 3: Super Cop, Police Story 4: First Strike, The Myth – Il risveglio di un eroe, Kung-Fu Yoga e Terremoto nel Bronx. Un vero e proprio sodalizio artistico che continua ora con Vanguard.

L’incidente di Jackie Chan sul set

Sul set di Vanguard l’attore Jackie Chan ha corso un serio pericolo. Come tutti sanno, Chan non ama servirsi degli stunt durante il suo lavoro di attore, così, in una scena particolarmente difficile, stava rischiando di perdere la vita.

La scena in questione vedeva l’attore coinvolto in una scena con una moto d’acqua, quando il 65enne si è trovato intrappolato sott’acqua, bloccato da una roccia. Per fortuna la troupe si è accorta del problema e ha reagito prontamente, portando in salvo l’attore.

Insomma, Vanguard non ci farà sentire la mancanza della vera azione, né nella finzione filmica né fuori. Speriamo di poterlo vedere presto… Negli Stati Uniti uscirà il prossimo 20 novembre.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto dopo aver visto il trailer del film.