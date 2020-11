Già da molto tempo si parla di un ritorno della serie animata degli X-Men, un reboot/sequel che però non è stato mai confermato, eppure il successo di X-Men The Animated Series è innegabile. Ce lo conferma Disney+, che proprio in questi giorni ha condiviso un nuovo trailer reminder che conferma l’importanza data allo show e il suo grande seguito.

Potrebbe essere un modo per riaccendere le speranze in quanti aspettano il ritorno della serie animata degli X-Men? Sì, potrebbe, e in realtà ce lo auguriamo dal più profondo del cuore.

La serie animata degli X-Men

Il successo degli X-Men è innegabile, sono infatti tantissimi i fan che hanno amato e seguito la serie animata e che farebbero carte false per vederne un seguito. Proprio per questo motivo il produttore e regista Larry Houston aveva proposto lo scorso anno un progetto con Disney+ che prevedesse proprio il rilancio di X-Men The Animated Series.

Ecco quanto raccontato dal regista:

Per ora ne abbiamo solamente parlato. Abbiamo proposto il progetto e ora sta a loro [Disney] prendere una decisione, ma gli faremo sapere che siamo disponibili per qualsiasi cosa vogliano fare in futuro Larry Houston

La Disney però non ha mai dato risposta, né si è mai sbilanciata in un commento ufficiale. Un piccolo segnale in quella direzione potrebbe essere quello del lancio di questo trailer, che nonostante rimandi alla serie vecchia, può essere usato per testare anche le reazioni dei fan…

Ad ogni modo per il momento non abbiamo altre notizie al riguardo, e non possiamo fare altro che riguardare la serie animata che è disponibile su Disney+ o riguardare la saga cinematografica degli X-Men.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua.