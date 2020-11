La nostalgia la fa da padrone nel 2020.

Phil Collins è entrato inaspettatamente nella top 5 di iTunes all’inizio di quest’anno quando “In The Air Tonight” è diventato virale sui social media.

Ma non è stato il solo protagonista delle classifiche musicali. Fleetwood Mac ha seguito la scia di Phil trascorrendo diverse settimane in prima posizione su iTunes con il successo del 1977 “Dreams“. E accanto a loro, anche se un po’ distaccati, ci sono i Village People. Il loro singolo immortale singolo e colonna sonora gay “YMCA“, è attualmente tra i primi 20 nelle vendite digitali su iTunes dopo essere stato presentato in modo prominente ai raduni di Trump. Un video del Presidente degli Stati Uniti che balla al ritmo della canzone ha aiutato YMCA a scalare le classifiche di vendita.

Spiegato il motivo del successo di YMCA, indubbiamente c’è qualcosa di meraviglioso in una delle canzoni più allegre di tutti i tempi.

Quando senti Village People pensi subito ad “YMCA”, ma ti consigliamo di ascoltare anche altri successi della band come: “Macho Man”, “Go West”, “In The Navy” e “Can’t Stop The Music”.

Ma qual è il significato di YMCA?

YMCA sta per “Young Men’s Christian Association“, che è un termine comunemente associato alle palestre che spesso forniscono alloggi temporanei agli uomini. I Village People raccontano l’YMCA come un luogo dove puoi uscire con tutti i ragazzi. È implicito che questo sia un luogo nascosto per radunare giovani gay in modo che possano lasciarsi alle spalle le loro preoccupazioni e i problemi del coming out. Anche se i testi non contengono riferimenti gay specifici, la canzone è diventata un inno gay nel corso degli anni. Nel 1977, i produttori Jacques Morali e Henri Belolo misero insieme un gruppo di persone per attirare il pubblico gay mentre parodiavano (alcuni sostenevano sfruttando) gli stereotipi di quella stessa circoscrizione. I cantautori Phil Hurtt e Peter Whitehead sono stati scelti per comporre le canzoni con basi gay. Ruoli e costumi sono stati accuratamente selezionati; tra loro c’erano un cowboy, un motociclista, un soldato, un poliziotto e un operaio edile completo di elmetto.

I Village People al Morongo Casino Resort & Spa. Credit: contributed image.

Sfatiamo un mito… i Village People non sono una band gay

Un malinteso comune… tutti pensano che i Village People sono una band totalmente gay. In realtà, il cantante principale Victor Willis non lo era. Infatti, dal 1978 al 1982 è stato sposato con Phylicia Ayers-Allen, che ha interpretato Clair Huxtable in The Cosby Showe. Henri Belolo non era gay, ma Jacques Morali lo era, ed è stato quello che più di tutti è riuscito a trasmettere la sua immagine anche alla band.

A questa canzone è associata una danza in cui le persone formano le lettere con le braccia. Viene comunemente eseguita in occasione di matrimoni e altre celebrazioni ed è estremamente popolare in quanto è molto facile da fare. I Village People hanno reso popolari i passi di danza quando hanno eseguito la canzone durante i concerti. Nel corso degli anni hanno talvolta dato istruzioni al pubblico su come eseguire i passi correttamente. Dicono che gli errori più comuni sono nella M e nella C: la M viene eseguita correttamente toccando le dita di fronte a te, non mettendo le dita sulle spalle come se stessi chiamando un timeout di 20 secondi. Il co-autore della canzone, Victor Willis, insiste sul fatto che YMCA non è una “canzone gay”, affermando che la frase “puoi uscire con tutti i ragazzi” si ispira alla sua giovinezza, quando giocava a basket con i suoi amici alla YMCA.

“Volevo scrivere una canzone che potesse adattarsi allo stile di vita di chiunque”, ha detto a News Corp Australia. “Sono comunque felice che la comunità gay l’abbia adottata come inno.”

La YMCA che ha ispirato la canzone è la McBurney YMCA sulla West 23rd Street a New York City tra la 7th e l’8th Avenue (nel 2002 si è trasferita alla 14th Street). Quella era l’YMCA che Jacques Morali ha conosciuto e che gli ha dato l’idea.

Nel video musicale – che puoi vedere qui sopra – il gruppo si esibisce con l’edificio come sfondo. I Village People hanno realizzato un bel video per questa canzone, cosa rara per gli artisti americani nel 1978… perché non c’era MTV. In Europa, tuttavia, c’erano molti altri canali per mostrare i video, ed è qui che la clip dei Village People ha ottenuto il maggior numero di visualizzazioni. Quando MTV fu lanciato nel 1981, riprodusse molti video di artisti britannici e alcuni di quelli americani, ma i Village People apparentemente non si adattavano al loro formato.

E tu che ne pensi di questa incredibile canzone? Dì la tua nei commenti. Noi ti lasciamo alla traduzione del testo.

La traduzione del testo di YMCA dei Village People in italiano

Ragazzo, non è proprio il caso di esser giù di morale

dico, ragazzo, stai un po’ su

ti dico, ragazzo, anche se sei in una città nuova

non c’è bisogno di esser triste

Ragazzo, c’è un posto in cui puoi andare

dico, ragazzo, quando sei a corto di soldi

puoi andare lì e sono certo che riuscirai a trovare

molti modi per divertirti.

E’ bello stare al Y.M.C.A.

è bello stare al Y.M.C.A.

hanno tutto ciò che serve

per far divertire i ragazzi

puoi andare in giro con tutti i ragazzi

è bello stare al Y.M.C.A.

E’ bello stare al Y.M.C.A.

puoi darti una pulita

puoi mangiare bene

puoi fare tutto quello che ti senti di fare

Ragazzo, mi stai ascoltando?

Dico, ragazzo, che cosa vuoi fare?

Dico, ragazzo, puoi realizzare i tuoi sogni

ma devi sapere solo una cosa

nessun uomo fa tutto da solo

dico, ragazzo, metti da parte il tuo orgoglio

vai solo al Y.M.C.A.

sono certo che potranno aiutarti in questo momento

E’ bello stare al Y.M.C.A.

è bello stare al Y.M.C.A.

hanno tutto ciò che serve

per far divertire i ragazzi

puoi andare in giro con tutti i ragazzi

è bello stare al Y.M.C.A.

E’ bello stare al Y.M.C.A.

puoi darti una pulita

puoi mangiare bene

puoi fare tutto quello che ti senti di fare

Ragazzo, un tempo ero come te

dico, ero davvero depresso e giù di morale

e sembrava che a nessun uomo

importasse della mia esistenza

e credevo che il mondo intero fosse andato a male

è stato allora che qualcuno si è avvicinato a me

e mi ha detto – Ragazzo, vai un per questa strada

c’è un posto là che si chiama Y.M.C.A.

dove possono rimetterti in carreggiata

E’ bello stare al Y.M.C.A.

è bello stare al Y.M.C.A.

hanno tutto ciò che serve

per far divertire i ragazzi

puoi andare in giro con tutti i ragazzi

è bello stare al Y.M.C.A.

E’ bello stare al Y.M.C.A.

puoi darti una pulita

puoi mangiare bene

puoi fare tutto quello che ti senti di fare