La terza stagione di You è ufficialmente in produzione.

La fortunata serie tv Netflix tornerà con nuovi episodi che avranno sempre come protagonista il pericoloso Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley.

Ad annunciare l’inizio della produzione della terza stagione è proprio Netflix, attraverso questo simpatico tweet:

We recommend you stay at least 6 feet from Joe Goldberg at all times.



YOU Season 3 is back in production. pic.twitter.com/ijti25tPFk — Netflix (@netflix) November 2, 2020

Nel tweet vediamo il protagonista interpretato da Penn Badgley con un cappellino con la scritta “Hello You”, una faccia non proprio rassicurante e la frase: “Vi raccomandiamo di stare almeno ad un metro di distanza da Joe Goldberg, in ogni caso”.

Dove eravamo rimasti?

Nel finale della seconda stagione vediamo Joe e Love (Victoria Pedretti) trasferirsi in una nuova casa dopo che quest’ultima ha confessato al suo fidanzato di aver ucciso Delilah e Candace, rispettivamente l’ex vicina di casa e l’ex fidanzata di Joe. Inoltre, Love gli rivelerà anche di essere incinta. Sarà vero? Infine, l’ultimo frame della seconda stagione ci fa intuire che Joe è in procinto di intraprendere una nuova ossessione per la nuova vicina di casa. Chi sarà? Si tratta di un personaggio che abbiamo già conosciuto? Sono tutte domande a cui solo il tempo saprà dare una risposta. E, a proposito di tempo…

Quando andrà in onda la terza stagione?

Non ci sono ancora ufficialità sulle date. Sappiamo che le riprese della terza stagione erano iniziate già a febbraio 2020 ma che ovviamente sono state bloccate per l’arrivo della pandemia. Solo in questi giorni è ricominciata la produzione della terza stagione che dunque con ogni probabilità non arriverà su Netflix prima della primavera 2021. D’altronde, il terzo capitolo dei romanzi di Caroline Kepnes dai quali è tratta la serie vedrà la luce solo ad aprile 2021. Netflix aspetterà l’uscito del libro prima di distribuire la serie? Anche questo è troppo presto per saperlo.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione?

Sarah Gamble, show runner e co-produttore di You ha rivelato sul podcast Watch With Us di Us Weekly:

Joe ha un bambino in arrivo e Love è passato da quella ragazza perfetta che lui stava cercando di conquistare a quella che realmente è, che è forse non esattamente quello che lui si aspettava …”

Inoltre, ci saranno varie new entry in questa nuova stagione: Shalita Grant interpreterà Sherry, una ‘mamma influencer’ che sembra con carina e gentile, ma che in realtà è una ragazza cattiva che finge di accogliere Love nella sua cerchia sociale. Si unirà al cast anche Travis VanWinkle, che interpreterà il ricco Cary, che inviterà Joe nella sua cerchia di amici. Infine, Deadline riporta anche che Scott Speedman (già visto in Animal Kingdom) avrà un ruolo ricorrente, interpretando Matthew, un CEO di successo, marito e padre riservato e a volte misterioso.

Insomma, adesso non ci resta che aspettare il debutto su Netflix della terza stagione di You. Siete curiosi?