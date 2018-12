Il World Tour 2019 di Shawn Mendes.

Il cantante canadese ha annunciato finalmente le date del suo nuovo tour, quello che sosterrà il suo omonimo album in studio, uscito nel maggio di quest’anno.

Tutti abbiamo fatto richiesta allo staff del cantante per conoscere le date del tour e Shawn dopo qualche mese ha deciso di accontentarci.

Lo spettacolo di apertura del “The Shawn Mendes Tour” si terrà ad Amsterdam il 7 marzo 2019.

Non vogliamo essere scortesi ma sinceramente ci interessano due date: 23 marzo a Bologna e 24 marzo a Torino.

Ovviamente – se non riuscirete a comprare un biglietto per Bologna o Torino – potete optare per una tappa fuori dai confini italiani, così da farvi anche una bella vacanza. Dicono che la data di Toronto sarà mozzafiato.

Qui sotto tutte le date complete.

03/07/19 – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

03/08/19 – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

03/10/19 – Antwerp, BE – Sportpaleis

11/03/19 – Berlino, DE – Mercedes Benz Arena

13/03/19 – Oslo, NO – Spektrum

03/15 / 19- Stoccolma, SE – Ericsson Globe

16/03/19 – Copenhagen, DK – Royal Arena

18/03/19 – Colonia, DE – LANXESS Arena

19/03/19 – Parigi, Francia – Arena di AccorHotels

21/03/19 – Monaco di Baviera, DE – Olympiahalle

23/03/19 – Bologna, IT – Unipol Arena

24/03/19 – Torino, IT – Pala Alpitour

03/26 / 19- Barcellona, ​​ES – Palau Sant Jordi

28/03/19 – Lisbona, PT – Altice Arena

30/03/19 – Montpellier, FR – Sud De France

31/03/19 – Zurigo, CH – Hallenstadion

04/02/19 – Cracovia, PL – Tauron Arena

04/03/19 – Vienna, AT – Wiener Stadthalle

19/04/19 – Glasgow, Regno Unito – SSE Hydro

04/07/19 – Manchester, UK – Manchester Arena

04/09/19 – Birmingham, Regno Unito – Arena Birmingham

04/10/19 – Leeds, Regno Unito – Prima Arena diretta

13/04/19 – Dublino, IE – 3Arena

14/04/19 – Dublino, IE – 3Arena

16/04/19 – Londra, Regno Unito – The O2 Arena

17/04/19 – Londra, Regno Unito – The O2 Arena

19/04/19 – Londra, Regno Unito – The O2 Arena

06/12/19 – Portland, OR – Centro Moda

14/06/19 – Vancouver, BC – Rogers Arena

16/06/19 – Edmonton, AB – Rogers Place

19/06/19 – Winnipeg, MB – Bell MTS Place

21/06/19 – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

22/06/19 – Des Moines, IA – Wells Fargo Arena

27/06/19 – Chicago, IL – Allstate Arena

30/06/19 – St. Louis, MO – Centro imprese

07/02/19 – Denver, CO – Pepsi Center

07/05/19 – Los Angeles, CA – Staples Center

07/08/19 – San Diego, CA – Valley View Casino Center

07/09/19 – Glendale, AZ – Gila River Arena

07/11/19 – Sacramento, CA – Golden 1 Center

13/07/19 – Oakland, CA – Oracle Arena

16/07/19 – SLC, UT – Vivint Smart Home Arena

19/07/19 – Kansas City, MO – Sprint Center

20/07/19 – Tulsa, OK – Centro BOK

22/07/19 – Dallas, TX – American Airlines Center

23/07/19 – San Antonio, TX – Centro AT & T

25/07/19 – Houston, TX – Toyota Center

27/07/19 – Tampa, FL – Amalie Arena

28/07/19 – Miami, FL – American Airlines Arena

30/07/19 – Orlando, FL – Amway Center

31/07/19 – Atlanta, GA – State Farm Arena

08/02/19 – Nashville, TN – Bridgestone Arena

08/05/19 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

08/06/19 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

08/10/19 – Newark, NJ – Centro Prudenziale

13/08/19 – Washington, DC – Capital One Arena

15/08/19 – Boston, MA – TD Garden

21/08/19 – Montreal, QC – Bell Center

24/08/19 – Brooklyn, NY – Barclays Center

09/06/19 – Toronto, ON – Rogers Centre

23/10/19 – Perth, AU – Perth Arena

26/10/19 – Adelaide, AU – Entertainment Centre

29/10/19 – Melbourne, AU – Rod Laver Arena

30/10/19 – Melbourne, AU – Rod Laver Arena

31/10/19 – Melbourne, AU – Rod Laver Arena

11/02/19 – Sydney, AU – Qudos Bank Arena

11/03/19 – Sydney, AU – Qudos Bank Arena

11/06/19 – Brisbane, AU – Entertainment Centre

11/09/19 – Auckland, NZ – Spark Arena

Clicca qui per ricevere informazioni sui biglietti.