Si vocifera già una quinta stagione per Gomorra

Gomorra è la serie italiana che ha reso la nostra nazione finalmente capace di produrre quella che ad oggi viene definita Grande Serialità.

È stato il primo prodotto ad avere una coproduzione estera ma l’ennesimo che tratta di un tema molto stereotipato: la malavita.

Dopo una prima stagione brillante e le altre due calanti, Gomorra ha visto passare sullo schermo violenza e morti; adesso è quasi pronta per mandare in onda la quarta stagione e sta già sognando la quinta.

Dopo Donna Imma, Pietro Savastano e Salvatore Conte, la morte di Ciro Di Marzio è stata per lo spettatore un vero e proprio pugno nello stomaco: la dimostrazione che il Male, si porta via chiunque, anche nella finzione del cinema.

Ciro L’Immortale (Marco D’Amore) muore davanti alla macchina da presa ma resta “immortale” andando dietro e diventando il regista di alcuni episodi insieme a Francesca Comencini e Claudio Cupellini.

Gomorra è sempre stata una serie che si fa aspettare, fra una stagione e l’altra passano due anni e nel marzo 2019 tornerà con la quarta stagione, ecco la sinossi ufficiale:

“La prossima stagione vedrà protagonisti Genny (Esposito) e Patrizia (Cristiana Dell’Anna) che dovranno stabilire un nuovo equilibrio di potere, mentre Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna) saranno impegnati a consolidare la leadership della loro banda nel centro di Napoli”

Seguiremo le vicende dei nostri amati protagonisti non solo nei sobborghi di Napoli ma anche in Sicilia e soprattutto in Inghilterra, per dimostrare come la malavita non sia un fenomeno solo italiano, ma che il male, in tutte le sue forme è ovunque.

“Ogni stagione ha un suo mood speciale. La quarta stagione è sul dislocamento” prosegue Tozzi “I personaggi principali sono costretti ad andare in posti che non sono abituali per loro. Questo li rende più aperti e poco sicuri. C’è stata molta passione e violenza in Gomorra, ma in questa stagione c’è più spazio per i sentimenti normali. I personaggi principali hanno la percezione che potrebbe esserci un’altra vita, fuori dalla violenza a cui sono abituati. È commovente e toccante: i personaggi sono più vicini a noi in un certo senso scoprono che la violenza non è solo a Scampia”.

Dice Riccardo Tozzi, produttore per Cattleya.

E la quinta stagione?

Non è ufficiale, ma è già sulla bocca di tutti. Gli attori e gli autori sentono di avere ancora qualcosa da raccontare.

A tal proposito sostiene Andrea Scrosati, Executive Vice President Programming di Sky Italia:

“Lo spettacolo può andare avanti fino a quando c’è una trama forte, una connessione con il pubblico e finché lo show non diventerà ripetitivo”

Roberto Saviano, autore del romanzo, teme invece che la serie possa incorrere nel rischio che rendendola più lunga del dovuto possa finire per stancare lo spettatore.

“Gomorra avrà fine. Non sopporto le saghe senza fine. Rischiano di perdere la potenza dell’originalità delle idee. Le serie non sono come le valanghe, non diventano più grandi rotolando, ma rischiano di diminuire la forza”

Non ci resta che aspettare Marzo 2019 per la quarta stagione di Gomorra.