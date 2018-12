Noir in Festival copre di giallo Milano con la nuova edizione

Il Noir in Festival è arrivato alla sua ventottesima edizione, partendo con le date di Milano, dal 3 al 5 di dicembre, e quelle di Como, dal 6 al 9 di dicembre. ll festival cinematografico italiano più importante sul genere giallo e sul mistero comincia oggi, con un ricco programma.

Il festival, diretto da Giorgio Gosetti, Gianni Canova e Marina Fabbri, è meta d’incontro per gli appassionati di cinema, ma anche letteratura, fumetti, attualità e memoria, e la nuova edizione ospita tantissimi rappresentanti dei vari generi.

Non mancano gli ospiti internazionali, che hanno contribuito a rendere il noir un genere seguito e apprezzato su vari livelli.

Programma della nuova edizione del Noir in Festival

Il Noir in Festival si apre con vari eventi, incontri con ospiti internazionali, presentazioni cinematografiche, anniversari e concorsi.

Tra gli ospiti ci sarà Joe Dante, Jo Nesbø, Gianfranco Manfredi, Dario Argento, Katarina Kubrick, Sujata Massey, Jill Dawson, Sarah Pinborough. Presidente della giuria per il cinema è Ning Ying.

Saranno presenti anche gli esperti di ‘zombilogia’ in occasione della celebrazione dei 50 anni del film La notte dei morti viventi di George A. Romero.

Katarina Kubrick, invece, presenzierà la celebrazione di un ulteriore successo del cinema, il film 2001: Odissea nello spazio.

Gli eventi in programma del Noi in Festival 2018 sono:

Sergio Stivaletti e le magie degli effetti speciali, evento in cui lo sceneggiatore e regista, Stivaletti, incontra Alessandro Sabbioni, responsabile del Vfx team dello studio FramebyFrame, per discutere sugli effetti speciali e le varie tecniche utilizzate.

Un confronto sull’artigianato, la creazione manuale, e le moderne tecniche digitali, realizzato ad hoc per parlare dei lavori in studio e dei film di Gabriele Salvatores: Nirvana (Stivaletti) e Ragazzo Invisibile (Sabbioni)

Tra gli ospiti di spicco in quest’edizione ci sarà anche Jo Nesbø, lo scrittore norvegese di thriller più influente dell’ultimo decennio.

Sujata Massey, Jill Dawson, e Sarah Pinboroug faranno parte dell’incontro The British Touch,per un confronto tra scrittrici.

I Manetti Bros. saranno presenti per un omaggio a Stan Lee, padre del mondo Marvel.

Per l’appuntamento dei film in concorso e non del Noir in Festival ci sarà l’anteprima di Les Fauves – Savage di Vincent Mariette, City of Life di Brad Furman, fuori concorso, e Black is Beltza di Fermín Muguruza, Border di Ali Abbasi, Birds of passage di Cristina Gallego e Ciro Guerra, The Angel di Luis Ortega, A simple favor di Paul Feig e Destroyer di Karyn Kusama.

Per il Premio Caligari 2018 i film in gara sono: Ride di Jacopo Rondinelli, Una storia senza nome di Roberto Andò, La terra dell’abbastanza dei fratelli D’Innocenzo, Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, Respiri di Alfredo Fiorillo e Dogman di Matteo Garrone.

Seguiremo le varie date del festival e le varie premiazioni, il giallo si espande.