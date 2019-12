Il mese di dicembre, si sa, è un mese perfetto per andare al cinema e godere di una perfetta atmosfera natalizia nel calduccio di una sala buia. Ecco quindi tutti i film in uscita al cinema con i titoli più interessanti da non perdere per nessuna ragione al mondo!

Film in uscita dal 2 dicembre 2019

WESTERN STAR

Uno dei film più attesi del mese è di sicuro il documentario Western Star di Bruce Springsteen e Thom Zimny. Il film è la trasposizione cinematografica dell’ultimo omonimo album di Springsteen, che debutta alla regia in un film che è una vera e propria celebrazione alla musica. Un film documentario che è un concerto, una raccolta di bei momenti e una riflessione personale dell’artista sulla vita, sull’arte e sulla sua personale carriera.

Un film di sicuro consigliato ai fan di Springsteen, ma anche a chi non conosce bene l’artista e vuole approfondire la sua musica e il suo pensiero.

Film in uscita al cinema dal 5 dicembre

L’IMMORTALE

Che fine ha fatto Ciro Di Marzio, il criminale che abbiamo conosciuto nella serie tv di Gomorra e che ha lasciato un grosso interrogativo con la sua scomparsa tra le acque del mare alla fine della tesza stagione? E’ davvero morto, oppure c’è qualcosa che ancora non sappiamo? Tutto questo ci verrà svelato ne L’Immortale, il film in uscita al cinema che ci racconterà il passato di Ciro e… anche il suo futuro. Non è morto infatti, e sta per tornare.

Film che si ricollega alla serie tv di successo Gomorra, che offre spiegazioni su dettagli non indagati sul piccolo schermo e nuovi agganci per la prossima stagione della serie tv. Il film è diretto da Marco D’Amore, anche interprete di Ciro accanto a Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio e Giovanni Vastarella.

CENA CON DELITTO – KNIVES OUT

Se hai voglia di un thriller divertente e con un cast d’eccezione, eccoti servito: Cena con delitto – Knives Out è quello che fa per te. La vera protagonista della storia è la morte del vecchio romanziere Harlan Thrombey, trovato con la gola tagliata in quello che appare come uno strano suicidio. Due investigatori, arrivati per indagare sul decesso, dovranno vedersela con la stramba e numerosa famiglia del morto.

Il film è diretto da Rian Johnson. Il cast è composto dai nomi di Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, e Michael Shannon.

Film in uscita al cinema il 9 dicembre 2019

I GOONIES

Un grande ritorno al cinema per uno dei film cult degli anni ’80, un film che ha segnato una generazione e che ancora oggi viene citato e ricordato in numerosi film, si tratta de I Goonies di Richard Donner.

I protagonisti del film sono una banda di giovani ragazzi che, trovata una mappa del tesoro, decidono di partire in una incredibile avventura per trovare il tesoro di Willie L’Orbo. Un grande ritorno al cinema, per quanti hanno amato e amano questo film. Ma fate attenzione: il film sarà in alcune sale cinematografiche soltanto il 9, il 10 e l’11 dicembre!

Film in uscita il 12 dicembre 2019

IL PRIMO NATALE

Se avete voglia di divertirvi con Ficarra e Picone, ecco una commedia natalizia che non tarderà a portarvi il buon umore. Il nuovo lungometraggio del duo comico palermitano approda al cinema dal 12 dicembre.

La storia racconta di un ladro di nome Salvo che viene catapultato, insieme al sacerdote Valentino, indietro nel tempo di circa 2000 anni. I due si ritroveranno così in Palestina proprio nel periodo della nascita di Gesù. Un film semplice, ma dal divertimento assicurato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone.

BLACK CHRISTMAS

Restiamo in tema natalizio con il remake di un cult dei film horror del 1974, Black Christmas. La storia racconta di un gruppo di studentesse che decidono di passare le vacanze natalizie in un prestigioso college. L’euforia generale però viene turbata quando le ragazze si accorgono di essere seguite da uno sconosciuto con una maschera nera sul volto.

Il film è diretto da Sophia Takal. Il cast è composto da Imogen Poots, Aleyse Shannon, Lily Donoghue, Brittany O’Grady, e Caleb Eberhardt.

CHE FINE HA FATTO BERNADETTE?

Il nuovo film di Richard Linklater da non perdere assolutamente è Che fine ha fatto Bernadette? con protagonista una strepitosa Cate Blanchett. La storia, tratta dal romanzo “Where’d You Go, Bernadette” di Maria Semple, racconta di Bernadette Branch, un architetto che soffre di agorafobia che decide di sparire e far perdere le proprie tracce poco prima di partire per un viaggio in Antartide con la sua famiglia.

Nel cast, accanto alla già citata protagonista Cate Blanchett ci saranno anche Billy Crudup, Kristen Wiig, Laurence Fishburne ed Emma Nelson.

Film in uscita al cinema il 18 dicembre

STAR WARS: L’ASCESA DI SKYWALKER

Nuovo capitolo della saga di Star Wars, un capitolo che si appresta ad essere quello finale, quindi… preparate i fazzoletti e correte al cinema per Star Wars: l’ascesa di Skywalker!

La storia si ricollega al film precedente, dove gli ultimi membri sopravvissuti della Resistenza si uniscono per combattere il Primo Ordine mentre Rey, Finn e Poe Dameron continuano il proprio viaggio. Il capitolo finale non mancherà di grandi sorprese per tutti i fan della saga. Il film è diretto da J.J. Abrams, nel cast saranno presenti Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega e Carrie Fisher.

Film in uscita al cinema il 19 dicembre

PINOCCHIO

Una favola senza tempo, è quella di Pinocchio di Carlo Collodi, questa volta raccontata dal grande regista Matteo Garrone. La storia del più famoso dei burattini di legno con protagonista, nei panni di Geppetto, di Roberto Benigni.

Un film perfetto per il periodo natalizio, e dedicato a tutte quelle persone che amano i grandi classici e che non rinunciano alla magia di una storia nata nel 1881. Il cast, accanto al già citato Benigni, vede la presenza di attori come Federico Ielapi, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini.

LA DEA FORTUNA

Il nuovo film di Ferzan Ozpetek che ancora una volta torna a raccontare l’animo umano e i suoi tormenti. La storia racconta di Arturo e Alessandro, compagni da più di 15 anni che sembrano aver perduto il senso della loro relazione. A ravvivare la loro vita, arrivano due bambini di 9 e 12 anni, lasciati a loro per qualche giorno da una cara amica. I due bambini saranno dei veri e propri uragani, in grado di ravvivare e scrollare la vita dei due protagonisti.

Il cast del film è composto da Edoardo Leo, Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Serra Yilmaz e Cristian Di Sante.

LAST CHRISTMAS

Un altro film molto atteso per questo Natale è Last Christmas, con protagonista Emilia Clarke, attrice resa famosa per il suo ruolo di Daenerys nella serie tv di Game of Thrones.

Il film parla di Kate, una giovane donna che nel periodo natalizio lavora come elfo di Babbo Natale. Dopo una serie di decisioni sbagliate, la ragazza si ritrova a vagare per Londra quando s’imbatte in Tom, un ragazzo che sembra davvero perfetto per lei. Eppure sono tante le barriere che Kate ha intorno al cuore, e superarle non sarà sempre facile.

Un film riflessivo, romantico, natalizio, ma anche una dedica d’amore a George Michael cantante scomparso che è molto presente nei brani scelti per la colonna sonora. Lo stesso titolo del film è il titolo di una delle canzoni più famose di Michael.

Film in uscita il 25 dicembre 2019

JUMANJI: THE NEXT LEVEL

A chiudere la nostra carrellata di film in uscita, un film molto atteso che uscirà proprio il giorno di Natale, Jumanji – The Next Level. La continuazione del precedente Benvenuti nella Giungla, che vedrà di nuovo sullo schermo Dwayne Johnson e Jack Black.

Il gruppo di amici torna a Jumanji per salvare uno di loro, e l’avventura ricomincia. Questa volta però a parte i 4 amici Spencer, Bethany, Fridge e Martha, vengono coinvolti anche il nonno di Spencer e il suo amico Milo, che porteranno ancora più divertimento sullo schermo. Dopo il successo del precedente capitolo, non può mancare la visione di questo film.

Quale di questi film andrai a vedere? Faccelo sapere nei commenti alla fine dell’articolo.