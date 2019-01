I bambini del cast di School Of Rock si sono incontrati per una reunion dopo 15 anni dall’uscita del film

Quindici anni fa, sul grande schermo, arrivò School Of Rock: l’iconica commedia musicale interpretata dall’attore, musicista, Jack Black. I protagonisti del film, classe di una scuola privata, a distanza di anni si sono riuniti per cenare insieme a Capodanno.

Un nuovo inizio per vecchi amici, quello del cast di School Of Rock, che è totalmente differente da quando ebbero successo sul grande schermo.

Il gruppo include Aleisha Lanae Allen (Alicia), Becca Brown (Katie), Zachary Infante (Gordon), James Hosey (Marco), Brian Falduto (Billy), Angelo Massagli (Frankie) e Caitlin Hale (Marta).

I piccoli, grandi rockers hanno condiviso le foto della loro reunion sui social scrivendo:

Seven School of Rockstars walk into a bar.

Non erano presenti alla reunion Jack Black e Miranda Cosgrove, e neanche Kevin Clark.

Kevin Clark, il batterista nel film, è batterista anche nella vita reale e continua a suonare con il suo gruppo: Dreadwolf. Il gruppo di Clark ha partecipato anche ad un concerto di Jack Black con i Tenacious D.

La sorpresa è stata quella di vedere Jack Black con indosso una maglietta del suo gruppo, commenta Clark, non si vedono cose del genere tutti i giorni.

Ecco qui di seguito l’esibizione finale dei bambini in School Of Rock con Jack Black:

A proposito di sorprese e di Jack Black: il musicista rock e attore ha aperto una nuova pagina su YouTube che, con grande sorpresa ed entusiasmo, ha raggiunto in pochissimi giorni più di 2,5 milioni di iscritti.

Qui di seguito Jack ringrazia i suoi fan al raggiungimento di 1 milione di iscritti:

Un animo rock e una personalità piena di energia perJack Blackche ha condiviso la sua passione per la musica nel film School Of Rock con i suoi alunni, ora adulti e ancora grandi amici.