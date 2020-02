Il 20 Febbraio uscirà il suo nuovo disco “DNA” di cui abbiamo già avuto modo di ascoltare il brano “Flashback”. Dopo aver rilasciato la collaborazione con Salmo -l’unica presente nell’album- qualche settimana fa, ora Ghali ci regala anche il video musicale della traccia.

Si tratta di “Boogieman” che farà parte del nuovo progetto e segna la collaborazione con il famoso rapper.

Il video, girato a Milano, vede i due artisti spostarsi insieme per la città mentre il tempo sembra procedere all’indietro.

La canzone ironizza sul diventare qualcosa che in realtà non si è, finendo per fare cose che non solo non sono caratteristiche della persona ma finiscono per non essere nemmeno “cool” come ripete nel ritornello.

“Nel decennio dell’inestetismo, dove non essere cool è l’obiettivo, chiedere all’ “uomo nero” di non farmi fare cose stupide è la cosa meno cool che mi potesse venire in mente”

Queste le sue parole per descrivere il brano che sarà presentato live insieme all’intero album in tre speciali date al Fabrique di Milano. Il cantante ha fatto sapere che esiste una ragione per la sua decisione di non fare altre tappe in giro per il Paese, e che il pubblico la scoprirà in futuro.

Nel frattempo in attesa di ascoltare l’album che uscirà tra un paio di settimane Ghali sarà ospite della puntata del venerdì del Festival di Sanremo. Coincidenza vuole che proprio il collega Salmo abbia fatto marcia indietro facendo saltare la sua presenza all’Ariston.

Una possibile esibizione di “Boogieman” è quindi esclusa. O almeno apparentemente. Intanto godiamoci il singolo e il suo video.