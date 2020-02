La Disney conferma una volta per tutte che i vari film della Pixar sono collegati tra loro e condividano un unico universo storico, e lo fa attraverso un dettagliato video condiviso sull’account Instagram ufficiale di Disney+.

La cosa era già abbastanza chiara guardando i vari film Pixar, dove di volta in volta all’occhio più attento compaiono piccoli riferimenti tra i vari film (come ad esempio il giocattolo di Woody nella cameretta della bambina di Mosters & Co.) ma tali riferimenti sono veramente numerosi e vari, e ora viene dato loro un senso generale.



Ecco quindi tutti gli Easter Eggs della Pixar che mettono insieme film d’animazione come Monsters & Co., Brave, Toy Story, Up, Wall-E, Ratatouille e molto altro.

Gli Easter Eggs della Pixar

Naturalmente, ci sono molte teorie sul modo in cui tutti i film della Pixar esistono nello stesso universo, ma lo scrittore Jon Negroni ha portato le cose al livello successivo elaborando una spiegazione dettagliata di come i film siano effettivamente tutti parte di una trama più grande. E nonostante possa apparire forzata in alcuni punti, bisogna ammettere che funziona!

L’idea è che la linea temporale inizi con i dinosauri millenni fa, e poiché i dinosauri sopravvivono più a lungo di quanto non facciano nella nostra realtà, c’è meno petrolio sul pianeta. Questo spiega perché, nell’anno 5000, i mostri di Monsters & Co. devono sfruttare le urla e le risate dei bambini come fonte di energia alternativa.



Il prossimo film Pixar sarà Onward, che vedrà due fratelli elfi (Tom Holland e Chris Pratt) andare alla ricerca di un po ‘di magia che li aiuterà a trascorrere l’ultimo giorno con il padre, morto quando erano troppo piccoli per ricordarlo.



