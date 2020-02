I fan di Supernatural non stanno più nella pelle dalla curiosità: tutti vogliono scoprire chi interpreterà i ruoli di Sam e Dean da giovanissimi nella prossima e conclusiva stagione della serie tv, ma purtroppo ancora si sa poco.

Pare proprio che Sam e Dean Winchester appariranno molto diversi in un prossimo episodio di Supernatural, e arriva la conferma proprio in questi ultimi giorni, che la serie CW avrebbe raccontato degli eventi passati della vita dei fratelli Winchester in un episodio della stagione 15, dando ai fan un altro sguardo ai protagonisti da giovanissimi.

Dean e Sam da giovanissimi: ancora una volta

Gli spettatori di lunga data ricorderanno che le versioni adolescenziali dei Winchester sono state precedentemente interpretate da Colin Ford (Jake and the Never Land Pirates) e Dylan Everett (Open Heart) in un paio di episodi della stagione 11. In entrambi i casi, il tuffo nella vita passata e nell’adolesenza dei protagonisti era servito per dare forza alla trama raccontata nel presente della storia. Ed è proprio quello che gli autori cercano di nuovo.



Poiché Ford ed Everett hanno ormai superato l’età adatta a ricoprire nuovamente quella parte, e non sono più adolescenti come nella stagione 11, TVLine riferisce che i produttori sono alla ricerca di nuovi attori per interpretare Sam di 9 anni e Dean di 13 anni.



Sebbene il CW non abbia commentato queste ultime news, il sito web ufficiale afferma che questo flashback mostrerà una delle prime cacce ai demoni dei ragazzi Winchester.



Il co-showrunner di Supernatural, Andrew Dabb, ha spiegato il ragionamento alla base della realizzazione di un altro episodio di flashback il mese scorso, insistendo sul fatto che sarà un tipo di salto nel passato che darà forza alla storia presente, così come un buon flashback deve essere.

E tu come te li immagini Sam e Dean a 9 e 13 anni? Hai qualche idea riguardo ai possibili attori? Faccelo sapere nei commenti in basso, alla fine dell’articolo.