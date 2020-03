Nonostante il 2019 sembri più lontano di quanto effettivamente sia, non sono ancora terminati del tutto i bilanci dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle.

L‘IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica mondiale, ha infatti pubblicato la classifica ufficiale degli artisti che hanno venduto di più nel corso del 2019. Dove per “venduto” si intende l’effettivamente la vendita di copie fisiche di album, delle loro versioni digitali così come quelle dei singoli e il numero di streaming attraverso le diverse piattaforme.

Al primo posto troviamo Taylor Swift che nell’Agosto scorso pubblicò l’album “Lover”, anticipato dall’uscita dei singoli “ME!”, “You Need To Calm Down” e del brano che dà il titolo al disco. Questa è la seconda volta che l’artista riceve il titolo da parte dell’IFPI, come era avvenuto già nel 2014.

Al secondo posto Ed Sheeran che prima di terminare il suo tour mondiale e prendersi una meritata pausa dalla scena musicale ha rilasciato l’EP di collaborazioni “N.6 Collaborations Project”, mentre al terzo posto Post Malone che lo scorso anno ha pubblicato il suo terzo disco “Hollywood’s Bleeding”.

Non poteva mancare l’artista emergente Billie Eilish che ha sbancato ogni record con il suo album di debutto “When We Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Ma appaiono nella Top 10 anche artisti che non hanno pubblicato del nuovo materiale, come Drake che aveva ottenuto la prima posizione rispetto al mercato discografico del 2018 e Lady Gaga, seppur quest’ultima abbia ottenuto un notevole successo con la colonna sonora del film “A Star Is Born”.

Al quinto e al decimo posto troviamo due leggendarie band: i Queen e i Beatles. Al sesto, Ariana Grande che è risultata una delle artiste più ascoltate grazie al suo album “Thank U, Next”. Presenti anche i giovanissimi BTS, al settimo posto. La band coreana sta spopolando in tutto il mondo negli ultimi anni, a dimostrazione del fatto che la musica non conosce discriminazioni.

Top 10 degli artisti che hanno venduto di più nel 2019 secondo l’IFPI.