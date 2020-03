Manca poco più di una settimana all’uscita del suo nuovo album “Heartbreak Weather”, il secondo da artista solista, che sarà disponibile da venerdì 13 e Niall Horan ha voluto fare una sorpresa al pubblico in attesa di poter ascoltare il nuovo progetto.

Si tratta della collaborazione con la piattaforma Spotify per il rilascio di una cover e della versione dell’ultimo singolo “No Judgement”rigorosamente live, registrate presso l’Air Studio di Londra.

La cover eseguita è quella di “Lover”, brano della cantante Taylor Swift dal quale ha anche preso nome il suo ultimo disco.

Niall ha voluto interpretare il brano in duetto insieme alla giovane FLETCHER, che lo accompagnerà nella durata del tour americano in partenza il prossimo mese. Insieme a loro anche Lewis Capaldi.

Cover di “Lover” di Niall Horan per Spotify

Il cantante irlandese ha annunciato finalmente il tour europeo che lo vedrà far tappa in Italia il prossimo Novembre. Pur avendo ufficializzato le date di Bologna e Milano al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni e la vendita dei biglietti non avverrà, come per le altre città, questa settimana.

Nel frattempo continua la sua “campagna meteo” attraverso la quale ha rivelato la tracklist di “Heartbreak Weather”. Ogni giorno un breve video che vede protagonista il cantante nei panni di un esilarante meteorologo presenta una traccia dell’album, mentre alcuni indizi sparsi nel web –nei suoi canali di comunicazione– presentano in anteprima una parte del testo della canzone.

Ma il giorno tanto atteso si avvicina e dal prossimo venerdì il nuovo album di Niall sarà disponibile nei negozi e su tutte le piattaforme digitali.