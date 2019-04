Giovedì 4 aprile 2019: oggi è il primo giovedì di uscite al cinema, e come potrete da voi constatare, la scelta risulta essere particolarmente varia e ricca.



Ma non solo per questo giovedì, ma per tutto il mese di aprile: tante sono le proposte al cinema interessanti, dall’attesissimo Avengers:Endgame, a film di produzione italiana d’eccezione, a pellicole per adolescenti e ragazzi.



Pronti a scoprire insieme a noi quali sono le imperdibile uscite cinematografiche di Aprile 2019? Prendete carta e penna e cominciamo!

Film in uscita al cinema il 3 aprile 2019:

Shazam!

Alzi la mano chi, tra di voi, da bambino non abbia mai sognato di diventare un supereroe da grande! Nessuno, vero?

Beh, a voi che ancora desiderate in grandissimo segreto che una qualche forma di meteorite possa colpirvi e donarvi dei superpoteri, ho una fantastica notizia: è appena uscito al cinema Shazam!, il nuovo progetto cinematografico della DC Comics che sono certa saprà soddisfare gli amanti del genere; ma sopratutto, i vostri segreti più reconditi!



Perché dico questo? Perché Shazam! è la storia di un bambino che ce l’ha fatta a diventare un supereroe! Certo, non nel modo più figo che si possa immaginare (o sperare), ma lui comunque ce l’ha fatta a realizzare quel sogno infantile che un po’ tutti abbiamo sperato che si realizzasse.

Quindi, se avete voglia di vivere un’avventura spaziale, all’insegna di un’ironia dissacrante e di un’avventura da “risate a crepapelle”, non potete perdervi questo appuntamento al cinema! Shazam, il supereroe con la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio vi aspetta in sala!

Film in uscita al cinema il 4 aprile 2019:

Il Viaggio di Yao

Seydou Tall, interpretato da Omar Sy (celebre per aver recitato nell’amatissimo film Quasi Amici), è una star dell’industria cinematografica francese di origini senegalesi.



Separato da una moglie ostile e padre di un bambino di pochi anni, l’attore s’imbarca in un viaggio verso il paese d’origine al fine di promuovere la recente pubblicazione di un’autobiografia che ha riscosso un grandissimo successo.

Ad accoglierlo con entusiamo nel paese d’origine c’è soprattutto Yao, un ragazzino di tredici anni venuto da lontano a reclamare il suo autografo. I quattrocento chilometri che Yao ha dovuto percorrere per raggiungerlo colpiscono l’attore nel profondo, il quale decide di abbandonare il tour promozionale per riaccompagnare il piccolo Yao a casa.



Il loro viaggio deraglierà progressivamente, stravolgendo qualsiasi storia scritta prima…

Wonder Park

June, una ragazza dalla vivace immaginazione, scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti chiamato Wonderland.

Nonostante questo parco sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il luogo del divertimento più sfrenato rivela ritrovarsi in uno stato di grandissimo caos. La ragazza scoprirà infatti che Wonderland non è altro che il frutto della sua fervida immaginazione e che è lei l’unica in grado di riportare tutto all’ordine!

Insieme a un gruppo di tenerissimi e simpaticissimi animali, June s’imbarcherà in una grande avventura per portare in salvo questo posto magico, riportando Wonderland al massimo del suo splendore.

Dolceroma

Andrea Serranno (interpretato dal meraviglioso Lorenzo Richelmy) è un quasi trentenne come tanti di questi tempi: sogna di diventare uno scrittore di successo, riconoscendo di avere un grande talento, ma le casualità della vita lo hanno portato a guadagnarsi da vivere come addetto alle pulizie di un obitorio.



Tutto cambia però quando Andrea riesce a pubblicare il suo primissimo romanzo, intitolato “Non Finisce Qui“, riuscendo così a realizzare il suo più grande obiettivo: diventare il protagonista della propria vita, anziché trascorrere una misera esistenza nei panni di comparsa nelle vite negli altri. E tutto pare girare a suo favore, quando addirittura il produttore cinematografico più famoso di Roma, Oscar Martello, gli propone di vendere i diritti per realizzare un film sul suo romanzo: a men che non si dica, Andrea si ritrova così a dover interagire con un regista ed un’attrice protagonista, una certa Jacaranda Ponti, che guarda caso risulta essere la donna dei sogni dello scrittore.



Ma i fasti del sogno che diventa realtà perdono il proprio incanto non appena Andrea e Oscar si rendono conto che il regista ha realizzato una ciofeca, un film inguardabile sotto ogni punto di vista: la carriera dello scrittorio rischia di naufragare, così come quella della bella Jacaranda. Riusciranno i due a recuperare dignità, umana e professionale?



Dal regista Fabio Resinaro, Dolceroma si prospetta a mio parere come uno dei film più interessanti tra le produzioni italiane di questa stagione cinematografica. Che poi, Dolceroma ha come protagonista Lorenzo Richelmy, che non so voi, ma io ne sono completamente innamorata da quando ha interpretato Marco Polo nell’omonima serie tv storia di Netflix!

Butterfly

Irma Testa a soli diciotto anni diventa la prima pugile italiana a prendere parte alle Olimpiadi. Per arrivare a salire sul ring di Rio 2016 la ragazza ha dovuto però rinunciare alla spensieratezza adolescenziale, alla quotidianità a casa dalla sua famiglia e alle amicizie a Torre Annunziata, paese in cui è nata e cresciuta.



Gli enormi sacrifici che da sempre ha dovuto fare per perseguire la carriera sportiva cominciano a sembrarle vani quando viene eliminata ai quarti di finale del torneo, e si ritrova a riflettere sulle scelte che l’hanno portata a far coincidere la box con il senso della sua esistenza. La pressione che le è stata messa addosso sembra pra opprimerla, ma la riconquista della tranquillità le farà vedere le cose più chiaramente.



Butterfly è il racconto intimo della campionessa italiana Irma Testa, la quale non è un personaggio di finzione, ma una grandissima pugile italiana. Si tratta di cinema del reale, e film è infatti interpretato da Irma stessa: nonostante il racconto venga narrato in termini di finzione, la storia non è altro che la biografia di questa giovanissima campionessa della periferia di Napoli.

Noi

In televisione uno spot pubblicizza l’iniziativa di beneficenza “Hands Across America“: siamo infatti nel 1986, anno che passò alla storia nella storia americana per il giorno in cui sei milioni e mezzo di americani si riunirono e fecero donazioni per combattere fame e miseria, tenendosi per mano come in segno di solidarietà e fratellanza.

Quell’anno colpì particolarmente la piccola Adelaide, non tanto però per il grande evento di beneficenza appena menzionato, ma per un inquietante incontro: una notte, in una casa degli specchi di un Luna Park, la bambina aveva infatti fatto la conoscenza di un suo doppio.



Ai giorni nostri Adelaide è cresciuta, ha più o meno superato il trauma e ha un marito e due figli amorevoli, ma una vacanza in spiaggia scatena un vero infermo: il suo minaccioso doppio è tornato, questa volta però accompagnato dai doppi di tutta la famiglia della sfortunata protagonista.



Dal regista Jordan Peele, Noi è un horror politico sulle disparità sociali che, oltre a spaventare lo spettatore, intende condurlo ad una profonda riflessione sui problemi della società attuale.

L’Uomo Che Comprò La Luna

Una coppia di agenti segreti italiani, interpretati da niente po’ po’ di meno che Stefano Fresi e Francesco Pannofino, riceve una telefonata concitata dagli Stati Uniti: pare che qualcuno, in Sardegna sia diventato proprietario della luna.



Se il fatto desta ragionevoli sospetti a noi italiani, dal punto di vista degli americani è oltremodo inaccettabile: sono infatti stati loro i primi a metterci piede e a piantarci la bandiera nazionale, la Luna a rigor di logica è loro di diritto.



I due agenti reclutano dunque un soldato che, dietro lo pseudonimo di Kevin Pinelli (interpretato da Jacopo Cullin) e un marcato accento milanese, nasconde un’identità sarda: si chiama infatti Gavino Zoccheddu e la Sardegna ce l’ha dentro. Per portarla in superficie i due agenti ingaggiano un formatore culturale sui generis che, da emigrato nostalgico, trasforma Gavino in un archetipo del vero maschio sardo.



Un film certamente da non perdere al cinema, sopratutto se si è amanti della bella comicità italiana!

Film in uscita al cinema l’11 aprile 2019:

Oro Verde – C’era Una Volta In Colombia

Siamo alla fine degli anni Sessanta, in Colombia, in una regione settentrionale abitata dalle tribù degli indigeni Wayuu, un popolo che ancora vive di pastorizia e coltivazione della terra.



Protagonista della pellicola è l’ambizioso Rapayet, il quale prima sposa la giovane e bellissima Zaida, e poco tempo dopo, riesce a convincere delle proprie capacità imprenditoriali i capiclan avviando un fiorente commercio di marijuana verso gli Stati Uniti, collaborando però con i membri di una famiglia rivale.



La ricchezza derivante dal narcotraffico modifica radicalmente lo stile di vita della comunità di Rapayer, conducendo ad un inevitabile scontro fratricida con gli alleati, che verrà combattuto cercando di rispettare usi e tradizioni di un mondo in via d’estinzione.

Hellboy

Hellboy è un semi-demone incaricato a proteggere il nostro pianeta dalle creature soprannaturali che la minacciano, ma che viene un giorno evocato sulla Terra nel 1944 dal malvagio stregone russo Grigorij Efimovic Rasputin per conto dei nazisti, proprio durante gli sgoccioli della seconda guerra mondiale. Hellboy viene però salvato dagli Alleati e affidato al Professor Trevor Bruttenholm, che lo cresce come un figlio.



Una volta adulto, Hellboy inizia a dare la caccia alle creature mitologiche e leggendarie di ogni tipo: dai lupi mannari ai vampiri, diventando uno dei migliori detective del BPRD (Bureau of Paranormal Research and Defense). In questa nuova avventura, l’eroe demoniaco si ritroverà a fronteggiare l’antico spirito di una strega malvagia tra le affollate strade di Londra: riuscirà il nostro eroe a salvare il pianeta Terra da questa nuova e terribile minaccia?

After

Il momento è finalmente giunto: le fanfiction giungono finalmente sul grande schermo, per la gioia ed il dispiacere di molti, moltissimi spettatori.



Dalla regista Jenny Gage e avente come interpreti principali Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin; After è la storia di Tessa, studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di lunga data con il classico fidanzato dolce e affidabile, troppo perfetto a dire il vero.

Le sue certezze in materia d’amore vengono difatti infrante quando la ragazza incontra il tanto misterioso quanto affascinante Hardin Scott, il quale le mostrerà una nuova versione di quel mondo che lei credeva potesse declinarsi in un unico modo.



Ad essere onesta il film mi entusiasma alquanto: non tanto per il prodotto cinematografico in sé, ma per la futura recensione del celeberrimo youtuber Matteo Fumagalli, che io già attendo con grande impazienza! Non so voi, ma io adoro ogni sua recensione sulla letteratura trash, e non vedo l’ora di vedere la sua reazione a questa nuova perla nata dal connubio tra fanfiction e classico film adolescenziale all’americana!

Film in uscita al cinema il 17 aprile 2019:

La Llorana – Le Lacrime del Male

Los Angeles degli anni ’70 è lo terribile scenario di un incubo terrestre che prende forma nella Llorona, un’oscura presenza che si aggira nella notte alla ricerca di bambini.



Un’assistente sociale non prende sul serio l’inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale.

L’unica speranza di sopravvivere all’ira mortale della Llorona potrebbe essere un prete disilluso e la mistica che pratica per scacciare il male, dove la paura e la fede si incontrano.



Attenzione al suo gemito agghiacciante, poiché lei non si fermerà davanti a niente pur di attirarti nelle tenebre. Perché non c’è pace per la sua angoscia, non c’è misericordia per la sua anima… E non si può sfuggire alla maledizione della Llorona.

Film in uscita al cinema il 18 aprile 2019:

Il Ragazzo Che Diventerà Re

Alex (interpretato dal giovanissimo Louis Ashbourne) è uno studente inglese di 12 anni, che scopre per puro caso la mitica spada Excalibur e riesce, proprio come il giovane Re Artù, a estrarla dalla roccia.

Per lui, ragazzino timido e cresciuto solo con la madre, è l’inizio di un viaggio che lo porterà a difendere l’Inghilterra dall’invasione delle forze del male e dalla perfida Fata Morgana, risvegliatasi dopo secoli di sonno profondissima e ora più agguerrita che mi.



Ad aiutare Alex, destinato a diventare “re in eterno”, ci sono i nuovi fantomatici cavalieri della tavola rotonda, nonché il suo migliore amico Bedders e i due ex bulli Lance e Kaye; un Mago Merlino in una inedita versione “multiforme” e tanti, inaspettati amici.



Dal regista britannico Joe Cornish, Il Ragazzo Che Diventerà Re è la versione ‘teen’ e in chiave contemporanea della leggendaria storia di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, che di certo non fallirà nel conquistare il pubblico dei più giovani grazie all’accattivante storytelling ironico di uno dei capisaldi della cultura popolare inglese.

Cyrano Mon Amour

Edmond Rostand, squattrinato autore senza successo, sogna di passare dall’ombra alla luce e raggiungere l’agognata fama. Sostenuto da Rosemonde, la sua consorte, e da Sarah Bernhardt, l’attrice più celebre della Belle Époque, l’autore deve comporre in tre settimane una commedia per Monsieur Constant Coquelin, divo navigato che vorrebbe rilanciare la sua carriera.



L’ispirazione ha il volto di Jeanne, costumista e amica di Léo, un attore bello ma senza eloquenza. Non riuscendo a trovare le giuste parole per conquistare la bella Jeanne, Léo si affida a Edmond che, lettera dopo lettera, e consiglio dopo consiglio, prende ispirazione da questa ‘banale’ collaborazione in materia d’amore e riesce finalmente a comporre la tanto sospirata pièce.



Il 28 dicembre 1897, al Théâtre de la Porte Saint-Martin, andrà finalmente in scena “Cyrano de Bergerac“, il testo più recitato della storia del teatro francese.

Film in uscita al cinema il 24 aprile 2019:

Sarah e Saleem – Là Dove Nulla È Possibile

Sarah, israeliana, gestisce un bar a Gerusalemme e ha una figlia piccola di nome Flora e un marito nell’esercito.



Saleem, palestinese, fa consegne di pane e ha una moglie incinta e problemi ad arrivare a fine mese.



I due s’incontrano, si piacciono, intraprendono una relazione clandestina che si consuma con cadenza settimanale nel furgone di lui. Basta una rissa in un pub a Betlemme ad accendere la miccia, ne esploderà un’indagine più politica che privata in cui tutti sono contemporaneamente colpevoli e innocenti.

AVENGERS: Endgame

Non credo che questo film necessiti di introduzioni: la battaglia finale contro Thanos sta finalmente per giungere sul grande schermo.



Se siete interessati a leggere tutte le anticipazioni su Avengers:Endgame vi consiglio di leggere questo nostro articolo approfondito; se siete invece curiosi di guardare il trailer più recente che la Marvel ha rilasciato in anteprima, allora correte a leggere questo altro nostro articolo!

Film in uscita al cinema il 25 aprile 2019:

Non Sono Un Assassino

Il vice questore Francesco Prencipe esce di casa per raggiungere il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo, che non vede da quasi due anni. Due ore di macchina per un colloquio di poche parole.: una domanda e una risposta. Tutto qui.



Quella stessa mattina il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa. Francesco è l’ultimo ad averlo visto e solo sue le impronte nella casa; solo suo il tempo per uccidere. A interrogarlo e accusarlo una PM che conosce il suo passato, a difenderlo l’avvocato amico di una vita.



Nell’attesa che lo separa dal processo, le immagini del passato di Francesco si accavallano incoerenti nel disperato tentativo di arrivare al vero assassino, nonché alla verità di una vita intera.



Non Sono Un Assassino è un thriller di Andrea Zaccariello e interpretato da Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini e Barbara Ronchi.

Ancora Un Giorno

Nel 1975, in piena Guerra Fredda, i portoghesi lasciano le colonie africane. L’Angola, però, non è un territorio facile, il petrolio fa gola e il paese è spaccato in due.

Tra i sostenitori dell’MPLA, il movimento di liberazione marxista-leninista, e quelli dell’UNITA, sostenuti dagli Stati Uniti, scoppia la guerra civile e il conflitto monta rapidamente su scala internazionale.



Ryszard Kapuściński, giornalista della Polonia socialista, è lì, nel mezzo dell’assedio di Luanda, dove infuriano il caso e la paranoia: nonostante la “confusão”, alla fine dei conti è lì dove il giornalista ama essere, perché quella è la sua missione professionale. Ryszard riuscirà così a convincere i suoi superiori a lasciargli tentare di raggiungere il fronte meridionale, dove il generale Farrusco, con un manipolo di pochi uomini, sta portando avanti una resistenza che ha dell’incredibile.



Tratto dall’omonimo libro del giornalista polacco Ryszard Kapuściński e diretto dai giovanissimi Raúl de la Fuente e Damian Nenow, Ancora Un Altro Giorno è un vero capolavoro d’animazione e un imperdibile appuntamento al cinema.