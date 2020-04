Il 2020 è un inferno di proporzioni storiche, ma almeno vanta una buona colonna sonora. Dalla rinascita della dance-pop grazie a Dua Lipa e Lady Gaga all’esplosione sempre più insistente della musica latina… Non siamo stati orfani di belle canzoni. Dopo i giorni bui del 2019, gli hitmaker si sono improvvisamente svegliati e hanno iniziato a dare sfogo alla loro creatività ricordandoci che in questo settore ci sanno fare.

Questo non vuol dire che il 2020 ha prodotto solo belle canzoni, sia chiaro, ma il pop è cresciuto molto in questo nuovo anno riuscendo a sollevare il morale di molte persone.

Ora arriva la parte difficile. Come si condensano questi mesi di ottima musica in un elenco? Bene, partendo dal proprio parere personale e di quello degli ascoltatori.

Senza ulteriori indugi, ecco le 35 canzoni pop più belle del 2020.

Iniziamo.

35 Love Em Leave Em – Amindi & Kari Faux Una miscela solare di dancehall, R&B e pop, “Love Em Leave Em” di Amindi & Kari Faux è un bop singolare. Questa gemma a molti sconosciuta è inclusa nella colonna sonora di Like A Boss. Ascolta qui la canzone.

34 Lento – Lauren Jauregui Lauren Jauregui ha dato il via al 2020 con una melodia sensuale che si intitola “Lento”. Penso che abbia finalmente trovato il suo sound. Ascolta qui la canzone.

33 Stupid Love – Lady Gaga Stupid Love di Lady Gaga ha esaurito la sua popolarità un po’ più velocemente di quanto mi aspettassi, ma è un pezzo pop in grado di rallegrare le tue giornate. Ascolta qui la canzone.

32 LOVE ME HARD – Elley Duhé Quando il mondo si accorgerà del virtuosismo pop di Elly Duhé? Crea canzoni impeccabili e continua a sorprendere liricamente e sonicamente. “LOVE ME HARD” merita tutta la tua attenzione. Ascolta qui la canzone.

31 Break Up Song – Little Mix La girl band più famosa del 2020 ci riporta agli anni ’80 in questo singolo dal titolo “Break Up Song”. Le Little Mix sono ufficialmente tornate in pista dopo il deludente “Bounce Back”. Ascolta qui la canzone.

30 Goodlife – Agnes Dopo una pausa lunga sette anni, Agnes (conosciuta per “Release Me“) è finalmente tornata nel 2019 con un nuovo album. La pop star svedese non ha deluso nemmeno nel 2020 con questo singolo dal titolo “Goodlife”, che strizza l’occhio agli anni ’70. Ascolta qui la canzone.

29 Didn’t I – OneRepublic Ryan Tedder e la sua penna d’oro colpiscono di nuovo! Tutto ciò che arriva dal prossimo album Human è per ora un ottimo materiale, ma questa ballata dal titolo Didn’t I emerge tra tutte le altre canzoni. Ascolta qui la canzone.

28 blun7 a swishland – tha Supreme Questa canzone è tra le più trasmesse dalle radio italiane. Parla di droga e per capire il suo significato bisogna studiare un alfabeto che si chiama “leet”, che cambia alcune lettere con i numeri. Questo permette di mascherare alcuni titoli. Comunque si tratta di un artista originale ed è sicuramente da tenere d’occhio. Ascolta qui la canzone.

27 Like It Is – Kygo, Zara Larsson, Tyga Scritto da Dua Lipa, “Like It Is” di Kygo è un banger che non si identifica in un genere musicale preciso. E’ cantato magnificamente da Zara Larsson. Tutto sommato, potrebbe diventare un grande successo estivo. Ascolta qui la canzone.

26 Never Worn White – Katy Perry Sincero, sincero e amorevolmente esagerato, “Never Worn White” di Katy Perry potrebbe essere il miglior singolo di sempre sul racconto di una gravidanza. Ascolta qui la canzone.

25 Me Gusta – Shakira e Anuel AA Me Gusta di Shakira e Anuel AA all’inizio non mi ha preso particolarmente, ma qualcosa è cambiato nel corso delle settimane. Ho apprezzato il campione sonoro di “Sweat (A La La La Long)” di Inner Circle – e da allora l’ho aggiunto alla mia playlist del 2020. Ascolta qui la canzone.

24 Good Times – Ghali Il ritornello di Good Times di Ghali mi prende un sacco. La canzone è stata presentata in esclusiva da Ghali durante la 4° serata dell’ultimo Festival di Sanremo. Dopo l’esibizione, Good Times è stato inserito anche nella pubblicità della BMW Serie 1. Si tratta di una traccia molto allegra e immediata. Bravo Ghali. Ascolta qui la canzone.

23 Arms Of A Stranger – Niall Horan Avrei potuto scegliere qualsiasi brano estratto dal nuovo LP “Heartbreak Weather” di Niall Horan per questa lista, ma “Arms Of A Stranger” è la traccia che mi piace ascoltare di più. La tua preferita qual è invece? Ascolta qui la canzone.

22 Wait On Me – Siena Liggins Il pop ha bisogno di più lesbiche! In particolare lesbiche di colore, che creano casualmente melodie orecchiabili come “Wait On Me”. Il tempo di Siena Liggins è arrivato. Non arrivare in ritardo anche tu alla festa e ascolta il brano. Ascolta qui la canzone.

21 Life Of The Party – Ingrid Andress L’album Lady Like di Ingrid Andress è un vero e proprio scrigno di inni country che strizzano l’occhio al genere pop. Se dovessi sceglierne uno, direi “Life Of The Party”. Ascolta qui la canzone.

20 Know Your Worth – Khalid & Disclosure Tutti si inchinano a re Khalid e alla sua voce. E’ un autentico creatore di hit e possiede una delle voci più riconoscibili nella musica pop. Ovviamente riesce a deliziarci e sorprenderci anche con il singolo Know Your Worth. Ascolta qui la canzone.

19 React – Pussycat Dolls Il ritorno delle Pussycat Dolls è stata una delle pochissime sorprese del 2020. Sarei stato contento di sentire anche un remake di una vecchia canzone, ma Nicole Scherzinger & Co. hanno tirato fuori un bop dal loro cilindro, che sarà trasmesso in tutti i bar gay del mondo per tanti anni. Ascolta qui la canzone.

18 Caution – The Killers Ho adorato davvero l’ultimo album dei The Killers, ma c’è qualcosa di Brandon Flowers che mi porta a preferire una canzone. E questa si chiama Caution. Ascolta qui la canzone.

17 Mala Santa – Becki G Ne malvagia e nemmeno una santa… dice così Becki G nella sua bollente canzone Mala Santa, che da anche il titolo al nuovo album della cantante. Ho voluto inserire questa traccia – anche se uscita ad ottobre – perché è sempre tra le più ascoltate in radio. Ascolta qui la canzone.

16 Drinks – Cyn Chissà se “Una donna promettente (Promising Young Woman)” uscirà mai nei cinema? Fortunatamente, è destinato a vivere attraverso una colonna sonora killer che include anche “Drinks”, un brano molto orecchiabile di CYN. Ascolta qui la canzone.

15 Deal Wiv It – Mura Masa & slowthai R.Y.C di Mura Masa è uno dei migliori album del 2020 e include una collaborazione killer con slowthai dal titolo “Deal Wiv It”. Questo singolo è un ibrido EDM/hip-hop che evoca i miei sogni da adolescente. Ascolta qui la canzone.

14 Man – JoJo È un peccato che JoJo abbia deciso di rilanciare la sua carriera durante il coronavirus, ma sta facendo un grande lavoro pubblicando inni soul pop di spessore, tra cui “Man”. Questo è il tipo di canzone che entra nel tuo cervello e si rifiuta di andarsene. Ascolta qui la canzone.

13 kate’s not here – girl in red The Turning è un film horror con una caratteristica particolare, ovvero possiede una colonna sonora incredibile. Ci sono un sacco di gemme nascoste nell’album, ma Kate’s not here di girl in red è la più interessante. Ascolta qui la canzone.

12 Muévelo – Nicky Jam & Daddy Yankee L’8 gennaio del 2020 è uscito il video musicale di questo brano energico di marca latina. Gli artisti li conosciamo tutti e sappiamo cosa sanno fare. A noi spetta solo danzare. Ascolta qui la canzone.

11 Physical – Dua Lipa Ho finito i superlativi per l’album Future Nostalgia di Dua Lipa. Dalla cover alla musica e alle singole scelte, tutto è stato assolutamente impeccabile. Inserisco Physical come prima scelta, ma non ho ancora finito. Ascolta qui la canzone.

10 Till There’s Nothing Left – Cam Gli incompetenti che lavorano in molte radio country dovrebbero iniziare a prestare maggiore attenzione al lavoro di Cam. Till There’s Nothing Left è un brano emozionante, nulla a che vere con le canzoni che parlano di bici da cross e birra fredda. Ascolta qui la canzone.

9 Forever – FLETCHER Pochi artisti riescono a parlare di un cuore spezzato tanto candidamente quanto FLETCHER, il che rende “Forever” una sorpresa. Questa volta, lei è l’unica a ferire i sentimenti altrui! Ascolta qui la canzone.

8 Boyfriend – Mabel Pensavo che Mabel potesse avere difficoltà a ripetere lo sfolgorante successo ottenuto con “Don’t Call Me Up“, ma la cantante britannica è riuscita a toccare quasi gli stessi livelli con “Boyfriend”. Se ti mancano le hit degli anni ’90, questa è la canzone che fa per te. Ascolta qui la canzone.

7 24 Hours – Georgia Dopo aver conquistato il mio cuore con “About Work The Dancefloor” nel 2019, Georgia è tornata all’inizio del 2020 con un brano ancora migliore dal titolo “24 Hours”, estratto dal’album che ha lo stesso titolo della traccia. Ascolta qui la canzone.

6 Vulnerable – Selena Gomez Sono passati tre mesi e sto ancora ascoltando Rare di Selena Gomez più e più volte. Ogni canzone meriterebbe un posto in questa lista (“People You Know”, “Ring” e “A Sweeter Place”, per cominciare), ma “Vulnerable” è il gioiello che tutti dovrebbero ascoltare. Ascolta qui la canzone.

5 Spotlight – Jessie Ware Jessie Ware aveva preso una piccola pausa dalla musica per mettere su famiglia ma per fortuna è tornata a marzo con un inno dance dal titolo “Spotlight”. Pop e soul si fondano che è una bellezza in questa traccia. Ascolta qui la canzone.

4 Bikini Porn – Tove Lo Senza fronzoli e disinibita, “Bikini Porn” è ciò che nasce quando dai sfogo alla tua creatività. Fallo sempre Tove Lo. Ascolta qui la canzone.

3 Toosie Slide – Drake Anche se si tratta di un pezzo molto markettaro e usato come cavallo di troia per conquistare la platea di TikTok, Toosie Slide riesce a entrare nella testa delle persone e a farsi ballare… continuamente. Ascolta qui la canzone.

2 Hallucinate – Dua Lipa Si tratta di uno dei singoli che più mi ha conquistato dell’album Future Nostalgia di Dua Lipa. E’ un delizioso sinth pop che sembra avere il pulsante replay incorporato. Ascolta qui la canzone.