Quando una serie tv di tipo documentaristico come Tiger King divide così tanto l’opinione del pubblico, allora due domande sorgono spontanee. Che tu l’abbia vista o ne abbia solo sentito parlare, proviamo ad analizzare quanto sia meglio vederla o non vederla, perché, nonostante faccia parte delle numerose serie tv presenti sulla piattaforma di Netflix, Tiger King non è una serie come tutte le altre.

Nessun’altra docuserie ha mai diviso così tanto il pubblico, che è composto da gente che ha guardato immediatamente tutti gli episodi, e altri che invece hanno scelto di non farlo a priori, o si sono fermati inorriditi alle prime immagini. Vediamo quindi quali possono essere i motivi per guardare o non guardare Tiger King.

Perché guardare Tiger King

Tiger King, come può suggerire già il titolo, racconta la storia e la vita di Joe Schreibvogel, meglio conosciuto come Joe Exotic, il più grande allevatore di felini e animali selvatici degli Stati Uniti, un uomo che ha messo in piedi un vero e proprio impero nel suo parco in Oklahoma.

Il Parco di Animali Esotici di Wynnewood, infatti, conta circa 227 tigri in cattività, ma sono presenti anche diversi esemplari rari che Joe Exotic alleva per poi mostrarli alle persone nei vari tour che vengono organizzati durante l’anno.

Un uomo che, già di suo, attrae il pubblico. Da sempre infatti Joe Exotic si è ritagliato l’attenzione del pubblico, partecipando a numerosi programmi e trasmissioni. Uno troppo strano per non poter attirare l’attenzione, che viene definito, da chi lo conosce e conosce bene la sua storia “tossicodipendente, fissato con le armi, fanatico e completamente pazzo“. In pratica, come tutti i fenomeni, il personaggio di Joe Exotic attrae il pubblico, così come la sua storia.

Per chi dice di apprezzare la serie Tiger King, è proprio perché è come aprire una finestra su un caso umano, una mente disturbata e inquietante che non può lasciarci indifferenti. Un po’ come guardare una puntata di Criminal Minds, sì perché Joe Exotic è stato infine accusato di tentato omicidio su commissione ai danni di una donna che si era impegnata a far chiudere i suoi terribili spettacoli che sfruttano centinaia di maestosi felini.

Ma ancor prima della curiosità per una mente criminale c’è l’attrazione per il pericolo. Perchè così tante persone sono attratte dagli animali feroci detenuti in cattività? Perché il pericolo fa provare quel brivido di adrenalina che attrae; le persone mostrate in Tiger King vogliono ritrovarsi ad un passo dalla morte, ma sentirsi allo stesso tempo sicuri, protetti dalle sbarre.

La lotta che viene a crearsi, quindi, tra chi ha amato e chi ha odiato Tiger King, è tra chi crede che raccontare la storia di un matto mitomane possa risultare interessate, e chi invece preferirebbe non trattare la persona come un “personaggio”, ma come un criminale, e tentare quindi di non incoraggiare un sistema, quello del circo privato, che andrebbe totalmente abolito.

Perché non guardare la docuserie Tiger King

E arriviamo quindi alla parte più spinosa della questione. Perché non guardare e non dare spazio ad una docuserie come Tiger King.

Dopo essere comparso in numerose trasmissioni televisive, ma soprattutto dopo aver fondato un canale televisivo in streaming che ogni giorno trasmette le sue avventure (Joe Exotic Tv. com) i giornali e le tv hanno iniziato ad interessarsi a Joe, fino ad arrivare a questa docuserie diretta da Eric Goode e Rebecca Chaiklind.

Quello che più fa storcere in naso, è proprio dare spazio ad un personaggio con evidenti problemi mentali che ha trovato il modo di lucrare sulla vita di animali innocenti e sfruttati. Ma per essere ancora più diretti, il motivo primario per non guardare Tiger King è perché è un’americanata come tante altre che si vedono in giro.

Di sicuro Joe Exotic merita l’attenzione di qualcuno, di un bravo psichiatra, perché arrivare a tanto, solo per avere i riflettori puntati addosso e sentirsi quindi ammirato e applaudito, non è una cosa né sana né normale. Per tutta la vita Joe Exotic si è impegnato per attirare l’attenzione del pubblico, e ci è riuscito sfruttando e lucrando sugli animali, e arrivando addirittura a commissionare un omicidio! Quanto deve sentirsi complice chi applaude ai suoi spettacoli e gli dà fama e lo incoraggia?

Che tu guardi o no Tiger King, facci sapere cosa ne pensi con un commento!